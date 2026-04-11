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San Juan lanza una nueva suelta de libros para incentivar la lectura
POR REDACCIÓN
Durante todo el mes de abril, San Juan será escenario de una nueva edición de la suelta de libros, una iniciativa que busca promover el acceso libre a la lectura y fortalecer el vínculo entre la comunidad y la cultura. La actividad se desarrolla en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, con entrada libre y gratuita.
La propuesta es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, y apunta a generar un espacio de encuentro donde los asistentes puedan descubrir nuevas historias, autores y lecturas, al tiempo que se fomenta la circulación de libros entre lectores.
La dinámica es simple y abierta a todo público. Quienes se acerquen podrán elegir un libro del tablón dispuesto en el lugar y llevárselo sin costo, en una experiencia que promueve el acceso igualitario a materiales literarios y el intercambio cultural.
La actividad se realiza de lunes a viernes, desde las 9, en la sede ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Las Heras, y se extenderá hasta agotar el stock disponible.
Además, durante cada jornada también se recibirán donaciones de libros, lo que permitirá fortalecer la iniciativa y ampliar la cantidad de ejemplares disponibles para otros lectores.
Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de propuestas buscan consolidar políticas culturales inclusivas, incentivando la lectura y generando espacios de participación comunitaria a través de los libros.
Para conocer más sobre esta y otras actividades culturales, los interesados pueden consultar las redes oficiales cultura.sanjuan y dbpsanjuan.