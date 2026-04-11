Durante todo el mes de abril, San Juan será escenario de una nueva edición de la suelta de libros, una iniciativa que busca promover el acceso libre a la lectura y fortalecer el vínculo entre la comunidad y la cultura. La actividad se desarrolla en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Cultura, y apunta a generar un espacio de encuentro donde los asistentes puedan descubrir nuevas historias, autores y lecturas, al tiempo que se fomenta la circulación de libros entre lectores.

La dinámica es simple y abierta a todo público. Quienes se acerquen podrán elegir un libro del tablón dispuesto en el lugar y llevárselo sin costo, en una experiencia que promueve el acceso igualitario a materiales literarios y el intercambio cultural.

La actividad se realiza de lunes a viernes, desde las 9, en la sede ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Las Heras, y se extenderá hasta agotar el stock disponible.

Además, durante cada jornada también se recibirán donaciones de libros, lo que permitirá fortalecer la iniciativa y ampliar la cantidad de ejemplares disponibles para otros lectores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de propuestas buscan consolidar políticas culturales inclusivas, incentivando la lectura y generando espacios de participación comunitaria a través de los libros.

Para conocer más sobre esta y otras actividades culturales, los interesados pueden consultar las redes oficiales cultura.sanjuan y dbpsanjuan.