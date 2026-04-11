La Justicia de San Juan condenó a un hombre de Albardón por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil, luego de que se detectaran archivos almacenados en plataformas digitales de Google.

Se trata de Braian Domingo Florez, quien fue hallado penalmente responsable en el marco de un juicio abreviado. La investigación determinó que el imputado almacenó un total de 31 archivos con contenido ilegal en servicios como Google Fotos y Google Drive.

De acuerdo a la causa, el material fue subido entre mayo de 2024 y noviembre de 2025 desde un teléfono celular, utilizando distintas direcciones IP que permitieron reconstruir su actividad digital. El contenido incluía capturas y grabaciones de pantalla vinculadas a explotación sexual infantil.

El caso fue impulsado por el fiscal Pablo Martín junto al ayudante fiscal Patricio Díaz, mientras que la audiencia fue presidida por el juez Diego Manuel Sanz, quien resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado.

Como resultado, el hombre fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional, en función de lo establecido por el artículo 128 del Código Penal.

Además, deberá cumplir durante dos años con reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio, someterse al control del Patronato, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes, y realizar tratamiento psicológico en una institución de salud.

En el fallo también se dispuso la sanitización del dispositivo utilizado para cometer el delito. El condenado continuará en libertad, sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.