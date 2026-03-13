La Federación Sanjuanina de Patín participará en la Copa Apertura WS & Subdivisional A de Patinaje Artístico 2026, una de las competencias que abre la temporada nacional del patinaje artístico sobre ruedas en Argentina.

El torneo, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje, se desarrollará del 16 al 25 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires, convocando a patinadores de distintas provincias del país que competirán en las categorías de mayor nivel técnico del circuito nacional.

La delegación sanjuanina estará integrada por 10 patinadores que competirán en la disciplina Danza, en categorías World Skate que van desde Mini Infantil hasta Senior, representando a la provincia en el inicio de la temporada competitiva 2026.

Las actividades del torneo se desarrollarán en dos sedes: la Ciudad Deportiva Don Bosco, donde se disputarán las competencias de figuras, y el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje, escenario de las pruebas de libre inline y danza.

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Desde la Federación destacaron que esta participación representa un paso importante en el comienzo del calendario competitivo para los atletas sanjuaninos, quienes llegan a la competencia luego de un período de preparación junto a sus entrenadores y equipos técnicos.

La presencia de San Juan en este evento nacional reafirma el crecimiento del patinaje artístico provincial y el compromiso de sus deportistas por continuar representando a la provincia en los principales escenarios del país.

La delegación está conformada por Rodrigo Gómez (senior), Ignacio Salas (senior), Emilia Molina (junior), Morena Tobares (junior), Sara Toia (juvenil), Luz Tejada (juvenil), Gamal Araya (cadete), Jazmín Mamani (cadete), Luciana Segovia (infantil), Micaela Yamamoto (mini infantil).