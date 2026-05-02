La comunidad de Caucete atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Adolfo Nicolás “Tito” Ávila, el hombre de 65 años que falleció este viernes 1 de mayo en un siniestro vial ocurrido sobre Ruta 270.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió cerca de las 12.45, entre Ruta 20 y avenida de los Ríos. Ávila circulaba en una moto Apia 100 cc color gris cuando fue embestido por un Ford Fiesta conducido por Jorge Castro.

De acuerdo al informe de la UFI Delitos Especiales, el automóvil transitaba de sur a norte por Ruta 270 y, al llegar a una intersección con calle Proyectada, giró hacia el este. En ese momento impactó contra el ciclomotor que conducía Ávila, quien también circulaba en el mismo sentido.

Producto del choque, el motociclista salió despedido y cayó sobre el pavimento, falleciendo en el lugar de manera instantánea.

La víctima se dirigía a la casa de uno de sus hijos para compartir el almuerzo por el Día del Trabajador, según indicaron fuentes de la investigación.

Tras conocerse la noticia, vecinos, amigos y allegados comenzaron a despedirlo en redes sociales. En los mensajes lo recordaron como “Tito”, un vecino muy querido de Lotes de Álvarez, reconocido por su perfil trabajador, humilde y solidario.

El conductor del Ford Fiesta fue sometido al test de alcoholemia, que dio resultado negativo. Además, se le practicó el dosaje correspondiente y quedó alojado en la Comisaría 37ª en carácter de arrestado mientras avanza la investigación.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de la UFI Delitos Especiales. El cuerpo de Ávila fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.