Tras las fuertes ráfagas que azotaron a San Juan durante la tarde de este viernes 26 de septiembre, generó un accidente que preocupó a la comunidad de Sarmiento, específicamente en la zona de Colonia Sur. Es que, cerca de las 19 horas, el techo de una vivienda cedió parcialmente y un niño de 10 años quedó atrapado entre los escombros.

Según informó la subjefa de la Policía de San Juan, Cintia Álamo, fueron los propios vecinos quienes auxiliaron al menor, logrando sacarlo antes de la llegada de la asistencia médica. El niño fue trasladado al Hospital de Sarmiento en Media Agua, donde los profesionales confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad, lo que trajo alivio a la familia y a la comunidad.

El hecho se suma a otros incidentes registrados en el departamento durante la jornada, producto de las fuertes ráfagas de viento, que incluso desplazaron la garita de seguridad del hospital.

Álamo recomendó a la población extremar precauciones ante las condiciones climáticas adversas, permanecer en los hogares, evitar quemas de pastizales y comunicarse al 911 ante cualquier eventualidad.