El emblemático cantante Julio Iglesias, de 82 años, rompió su silencio en medio del escándalo que sacude su carrera. Dos exempleadas lo acusaron de presuntos abusos sexuales y agresiones ocurridas durante su empleo en 2021, según reveló una investigación publicada por Diario.es.

En sus primeras declaraciones tras la repercusión de los hechos, Iglesias aseguró a la revista ¡Hola!: “Todo se va a aclarar”, al tiempo que su entorno negó “totalmente los hechos” y expresó su “estupor” ante las denuncias.

Las acusaciones detallan tocamientos inapropiados, humillaciones y un ambiente de control en las residencias del artista en el Caribe, según informaron las denunciantes a través de la organización Women’s Link Worldwide.

Por el momento, no se han registrado cargos penales de manera pública, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició una investigación preliminar y se espera que las dos mujeres sean citadas como testigos protegidas, a fin de resguardar su identidad.

El caso, que se formalizó el 5 de enero de 2026, también apunta a posibles irregularidades laborales, y de confirmarse los hechos, podría encuadrarse en delitos de agresión sexual y abuso de poder. Julio Iglesias continúa preparando su defensa mientras la causa avanza en la justicia española, y mantiene un perfil cauteloso ante los medios internacionales.