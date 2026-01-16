“Qué bueno que me buscaron y encontraron”. Esas fueron las primeras palabras de Tania Suárez al reencontrarse con su hermana luego de ser rescatada en La Cumbre, Córdoba, tras 48 horas de desaparición. La mujer de 35 años permanece internada y evoluciona de manera favorable.

Su desaparición comenzó el domingo, cuando acudió a una cita pactada a través de redes sociales con un hombre que no coincidía con su perfil digital. Los mensajes que le envió a su hija ese día resultaron estremecedores: advirtió que la persona tenía un rostro que le generaba desconfianza y que le ofreció un agua con sabor extraño. Poco después, el contacto con ella se perdió.

Publicidad

El hallazgo se produjo el martes en la ribera del río San Jerónimo, donde un vecino la vio boca abajo, atada con cinta y envuelta en bolsas. Presentaba signos de violencia y desorientación. Según fuentes judiciales, la joven habría sido drogada con una sustancia aún no identificada.

Al ser identificada, Tania logró decir: “Soy Tania Suárez, estaba en el Parque Sarmiento”. Fue trasladada inmediatamente a un centro de salud y luego a un hospital de la capital cordobesa. Presentaba golpes en varias partes del cuerpo, lagunas de memoria y episodios de desconexión.

Publicidad

Las fiscales Andrea Martin y Paula Kelm lideran la investigación bajo secreto de sumario. Se analizan registros de cámaras de seguridad, comunicaciones de la víctima y movimientos previos, mientras se cotejan versiones sobre los vehículos implicados en su traslado, un Fiat Cronos gris y posiblemente un Audi de similar color.

Hasta el momento no se ha tomado declaración formal a Tania, ya que su recuperación física y psicológica sigue siendo prioritaria. La causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias de esta peligrosa situación.