Una mujer de 41 años fue aprehendida este jueves por la noche tras ser sorprendida robando prendas de vestir en un supermercado Átomo, ubicado sobre calle Vidart, en el departamento Rawson.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando personal de seguridad privada del comercio detectó a través del sistema de cámaras a una mujer que sustraía mercadería. De acuerdo a la reseña, la sospechosa ocultó entre sus prendas tres pantalones y dos remeras sin abonarlas.

Publicidad

Tras advertir la maniobra, el personal de seguridad procedió a realizar una aprehensión civil y dio aviso a la Policía. Al lugar acudió un móvil de la Subcomisaría Villa Hipódromo, a cargo de la oficial ayudante Rocío Espejo, quienes entrevistaron al encargado del local, Alejandro Torres.

La mujer fue identificada como Yesica Vanina Molina, de 41 años, domiciliada en el barrio Hugo Montaño, Rawson. Posteriormente se dio intervención a la UFI Flagrancia y, por directivas del ayudante fiscal Mariano Teja, se inició el proceso correspondiente.

Publicidad

La acusada fue trasladada en primera instancia a la Subcomisaría Villa Hipódromo y luego alojada en la Comisaría 25ª.