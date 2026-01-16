Un adolescente de 17 años fue demorado este jueves en Rawson luego de robar una computadora de un local comercial ubicado sobre calle Buenaventura Luna, antes de España. El joven se hizo pasar por cliente y aprovechó un descuido de la dueña para cometer el ilícito.

Según informaron fuentes policiales, el menor solicitó un producto y, cuando la comerciante, una mujer de unos 40 años, se dirigió a buscarlo al fondo del local, el adolescente introdujo la mano por la reja del mostrador, arrastró la notebook que se utilizaba para el negocio y escapó del lugar.

Al advertir la faltante, la propietaria dio aviso inmediato al 911. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, cuyas imágenes fueron aportadas a efectivos de la Comisaría 24ª.

Con esos datos, los uniformados realizaron un rastrillaje por la zona y, a pocas cuadras, lograron individualizar al sospechoso, quien tenía en su poder la computadora sustraída y la estaba ofreciendo para la venta.

El menor fue trasladado a la dependencia policial, donde se confirmó su edad. El caso fue puesto en conocimiento del Juzgado de Menores y, por directivas judiciales, el adolescente fue entregado a sus padres, mientras que la computadora fue restituida a su propietaria.