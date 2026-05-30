El tremendo récord que rompió el PSG tras ganar ganar la Champions

El estadio Puskas Arena de Budapest fue el escenario donde el Paris Saint Germain hizo historia al consagrarse campeón de la Champions League este sábado 30 de mayo de 2026. El equipo francés derrotó al Arsenal 4 a 3 en la tanda de penales, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Con este resultado, el club de la capital francesa no solo levantó el trofeo, sino que también destruyó los registros financieros previos del fútbol mundial.

Esta edición del certamen, marcada por el nuevo formato de la UEFA, permitió que el vencedor cruzara la barrera mítica de los 150 millones de euros en ganancias directas. Ni siquiera las épocas más dominantes del Barcelona de Lionel Messi o el Real Madrid de Cristiano Ronaldo lograron alcanzar semejante fortuna en una sola temporada. El incremento en el número de partidos y la reestructuración de los derechos comerciales elevaron la bolsa total de premios a niveles sin precedentes.

Antes de que comenzara a rodar la pelota en Hungría, ambos clubes ya tenían aseguradas sumas impactantes. El Arsenal llegó a la instancia decisiva con ingresos de 143,2 millones de euros debido a su campaña. Por su parte, el PSG acumuló una cifra similar impulsada por sus derechos televisivos y su posición en el coeficiente UEFA. Al coronarse campeón, el equipo parisino sumó 10,5 millones de euros adicionales otorgados por la federación europea.

La trayectoria del Paris Saint Germain en esta competencia tuvo un matiz especial, ya que su impacto económico fue ligeramente superior por haber disputado la ronda de playoffs tras terminar en el undécimo puesto de la fase de liga. Este camino le otorgó beneficios por partidos extra que otros rivales no tuvieron. Ahora, tras el festejo en el campo de juego, el club consolida su posición en el podio financiero del fútbol planetario.