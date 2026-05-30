Entró a robar a un hotel en Capital y atacó a unos turistas

La tarde del viernes se vio sacudida por un operativo policial en el corazón de San Juan que terminó con un delincuente tras las rejas. Todo comenzó cerca de las 15:30, cuando un policía que recorría la calle Pedro Echagüe en su moto notó movimientos extraños de un joven antes de llegar a Santiago del Estero.

Al verse descubierto, el sospechoso intentó escapar corriendo, pero los uniformados de la Comisaría Segunda lograron atraparlo a los pocos metros. El detenido resultó ser Santiago Andrés Aguada, un muchacho de 21 años con antecedentes policiales y domicilio en el barrio Aramburu del departamento Rivadavia.

Al momento de la requisa, el personal policial encontró un bolso de color rojo que escondía el botín obtenido poco antes. En su interior había ropa, una planchita y un secador de pelo, calzado, un documento de identidad y tres tarjetas de crédito que no le pertenecían.

La tensión aumentó cuando descubrieron que Aguada llevaba entre sus prendas un cargador con seis proyectiles. Tras un rastrillaje por la zona, los agentes hallaron una pistola marca Bersa de nueve milímetros oculta debajo de la rueda de una camioneta estacionada en la esquina.

Las investigaciones posteriores confirmaron que el joven había entrado a robar al Apart Brea Hotel, ubicado sobre la calle Maipú, utilizando la técnica del escalamiento. Dentro del alojamiento, dejó las habitaciones revueltas para llevarse las pertenencias de tres turistas.

Los damnificados fueron identificados como Marcos Pablo Magni Gagliardi, de 42 años y oriundo de San Luis, Lilian Lalis Ledain, de 68 años proveniente de Buenos Aires, y Rubén Pontoriero, de 69 años. Todos ellos pudieron reconocer sus objetos recuperados. Ahora el detenido enfrenta una causa por robo agravado bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia.