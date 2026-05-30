Un comerciante de 51 años oriundo de Las Tapias, en el departamento Albardón, denunció haber sido víctima de una doble estafa virtual que le provocó pérdidas superiores a los 26 millones de pesos, en un caso que volvió a encender las alarmas sobre este tipo de delitos en la provincia.

Según su relato, todo comenzó a principios de este año, cuando decidió invertir dinero a través de una plataforma online que se presentaba como vinculada a la empresa YPF. Durante varios meses realizó transferencias con la expectativa de obtener importantes rendimientos económicos.

Sin embargo, al intentar retirar el dinero y acceder a las supuestas ganancias, el hombre advirtió que no podía operar en la plataforma ni establecer contacto con los responsables, confirmando así que había sido víctima de una estafa.

En ese contexto, y buscando recuperar el dinero perdido, el comerciante tomó contacto con un supuesto estudio jurídico que le aseguró poder iniciar acciones legales para revertir la situación y recuperar los fondos.

Los presuntos profesionales le solicitaron más de cinco millones de pesos en concepto de honorarios y gastos administrativos. Con la esperanza de resolver el problema, el damnificado realizó el pago, pero poco después volvió a ser engañado.

Tras recibir el dinero, los falsos abogados cortaron todo tipo de comunicación y bloquearon al comerciante, dejándolo nuevamente sin respuestas y consolidando así una segunda estafa.

El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos, con intervención del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Franco Rodríguez, quienes avanzan en la investigación para identificar a los responsables y rastrear el circuito del dinero.

El episodio refleja el crecimiento de las estafas virtuales y la sofisticación de las maniobras delictivas, que no solo captan víctimas mediante falsas inversiones, sino que también aprovechan la desesperación de quienes buscan recuperar su dinero para volver a engañarlos.