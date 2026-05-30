El método Heinze que llevó al Arsenal a la final de la Champions

El estadio Puskas Arena de Budapest fue testigo de una noche de emociones intensas en la que el Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Champions League por segundo año consecutivo. El equipo francés logró imponerse 4 a 3 en la definición por penales, luego de un empate 1 a 1 en el tiempo reglamentario con goles marcados por Kai Havertz para los ingleses y Ousmane Dembélé para el conjunto de la capital francesa. En el banco del Arsenal, Gabriel Heinze vivió el encuentro con su habitual energía, cerrando una etapa donde su trabajo defensivo llevó al club a las puertas de la gloria internacional.

Mikel Arteta, quien fuera compañero del argentino en el PSG en la temporada 2001, confió en él para sumarlo a su cuerpo técnico a mediados de 2025. La misión era clara: transformar la última línea de los Gunners. Antes de este duelo decisivo, el entrenador español había destacado el impacto de su colaborador afirmando que Gabi aportó algo diferente: esa voluntad de ganar. Esa experiencia para ganar y elevar el nivel, la ambición y el empuje de alguien al máximo. Es extraordinario en eso. Si alguien te dice 'si haces eso, tendrás éxito', y sabes que lo ha hecho y que lo ha logrado, hay mucha credibilidad en ello.

Desde su llegada, el club manifestó grandes expectativas al anunciar que Heinze, ex internacional argentino, aporta al club una gran experiencia como jugador y entrenador. Estamos entusiasmados con su incorporación al cuerpo técnico del primer equipo masculino y le damos la bienvenida a él y a su familia al Arsenal. Esa confianza se tradujo en estadísticas contundentes, ya que el equipo terminó la Premier League como la valla menos vencida con solo 27 goles en contra en 38 partidos y apenas seis tantos recibidos durante toda la campaña continental.

El arquero David Raya fue uno de los principales beneficiados por la exigencia del Gringo en los entrenamientos diarios. El guardameta explicó la metodología del cuerpo técnico señalando que Heinze aporta muchos cojones, nos aprieta mucho. Solo quiere lo mejor para el grupo, en especial para los del bloque defensivo. Nos dice en cada partido dónde nos pueden hacer daño, y logramos otro arco en cero. A pesar de esa solidez, la efectividad en los penales terminó favoreciendo a los parisinos, dejando al Arsenal sin su primer título en este certamen.

La historia de Heinze, que incluye un exitoso paso por el fútbol argentino en clubes como Argentinos Juniors y Vélez, sumó en Budapest una experiencia de alto nivel competitivo. Aunque el resultado final fue esquivo, su influencia en la formación de jóvenes talentos y en la mentalidad ganadora del plantel londinense quedó marcada en esta temporada histórica. Mientras París celebra entre disturbios y festejos, el equipo de Arteta y Heinze se despide con el reconocimiento de haber peleado hasta el último instante por el sueño europeo.