Colón le ganó a Unión 3 a 1 y se enfrentará a Minero por las semifinales

Colón sacó adelante un partido clave, derrotó 3-1 a Unión y se metió entre los cuatro mejores equipos del Torneo Apertura. El triunfo le permitió avanzar a las semifinales, donde ahora deberá medirse con Minero en busca de un lugar en la gran definición del certamen.

La victoria de Colón se construyó con los goles de Agustín Castro, Alejo Carrizo y Leo Trozzi, quienes marcaron las diferencias en el marcador para sellar la clasificación. Del otro lado, Acem Brizuela anotó el único tanto de Unión, que no logró sostener el ritmo de su rival y terminó despidiéndose de la competencia en los cuartos de final.

La otra llave que ya quedó resuelta fue la que protagonizaron Minero y Alianza. El encuentro comenzó favorable para Alianza, que se puso en ventaja a los 3 minutos del primer tiempo gracias a Gonzalo Avellaneda. Sin embargo, la reacción de Minero no tardó en llegar.

A los 7 minutos de la etapa inicial apareció Carlos Méndez para establecer el empate parcial. El mismo delantero volvió a hacerse presente a los 16 minutos y dio vuelta el resultado para decretar el 2-1 definitivo. Con esa remontada, Minero aseguró su lugar en las semifinales y ahora se enfrentará a Colón por un boleto a la final.

Mientras tanto, este domingo se completarán los cuartos de final con los dos cruces restantes. Desde las 17, Desamparados (1°) recibirá a Peñarol (8°) en la cancha de Desamparados. Más temprano, a las 16, 9 de Julio (4°) será local frente a San Lorenzo de Ullum (5°) en la cancha de 9 de Julio.

Con dos semifinalistas confirmados y las otras plazas todavía en juego, el Torneo Apertura entra en su tramo decisivo y promete una definición cargada de expectativa.