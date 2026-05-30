La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este viernes luego de que Estados Unidos atacara un buque carguero que se dirigía hacia Irán en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio energético mundial. El episodio se produjo en un contexto de creciente conflicto militar y negociaciones diplomáticas aún sin resultados definitivos.

Según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), la embarcación, identificada como M/V Lian Star y con bandera de Gambia, intentaba atravesar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. De acuerdo con la versión oficial, el buque recibió más de veinte advertencias para modificar su rumbo, pero continuó avanzando hacia territorio iraní.

Ante esa situación, fuerzas estadounidenses llevaron adelante un ataque dirigido contra la sala de máquinas del carguero con el objetivo de inutilizarlo y evitar que continuara navegando. Tras el impacto, la embarcación quedó detenida en aguas internacionales.

El incidente se enmarca dentro del bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Irán desde abril, una medida adoptada tras el agravamiento del conflicto bilateral y las disputas en torno al control del estrecho de Ormuz. Desde entonces, Washington informó que más de un centenar de embarcaciones fueron desviadas y varias resultaron interceptadas o neutralizadas.

La situación ocurre además mientras continúan las negociaciones impulsadas por distintos actores internacionales para alcanzar un acuerdo que permita reabrir plenamente la navegación comercial en la zona. Sin embargo, los recientes enfrentamientos militares y las acusaciones cruzadas entre ambos países complican cualquier intento de desescalada.

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos neurálgicos del comercio global, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo y gas que abastece a los mercados internacionales. El conflicto provocó que cientos de embarcaciones quedaran varadas durante los últimos meses, afectando cadenas logísticas, exportaciones energéticas y el transporte marítimo mundial.

En las últimas semanas, además, se registraron ataques contra posiciones iraníes, respuestas militares de Teherán y nuevos incidentes navales en la región, configurando uno de los escenarios geopolíticos más delicados de los últimos años.