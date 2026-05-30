Jorge Porcel Jr. volvió a captar la atención pública tras anunciar que consiguió el trabajo de sus sueños a los 50 años. El hijo del histórico humorista compartió la noticia en sus redes sociales y expresó su entusiasmo por una propuesta que combinará entretenimiento, gastronomía y su particular estilo durante el Mundial 2026.

A través de Instagram, “Porcelito” publicó una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece sosteniendo un tenedor parrillero con un churrasco y un mate en la otra mano. Allí presentó una iniciativa destinada a quienes quieran compartir reuniones durante la Copa del Mundo.

Jorge Porcel Jr. ofrece su presencia en asados (Foto: captura Instagram/jorgeporceljunior)

“Si querés pasar un Mundial inolvidable, te llevo mi presencia, mi buena onda, el asado, la picada y todo lo que necesites”, escribió en la publicación. Luego reforzó la propuesta con una frase que rápidamente se viralizó: “¡Llamá y vamos a pasarla bien!”.

El proyecto fue presentado bajo el nombre “Un asado con el gordo”, una especie de servicio de animación para reuniones mundialistas en el que promete aportar comida, humor y compañía para los encuentros futboleros. Según mostró en sus redes, incluso dejó un número de contacto para quienes estén interesados en contratarlo.

La reaparición mediática de Porcel Jr. despertó recuerdos de una de sus frases más famosas, pronunciada en 2012 cuando reclamó públicamente una oportunidad laboral en televisión. En aquel momento se hizo conocido por pedir “un trabajo de 20 mil pesos”, una declaración que quedó instalada en la cultura popular argentina.

Años después, el hijo del comediante explicó que aquella cifra había quedado completamente desactualizada y que hoy sus expectativas económicas eran mucho más modestas. En una entrevista realizada en 2023, aseguró que con “500 mil pesos” estaría conforme para trabajar, al tiempo que reflexionó sobre las dificultades económicas y la carga impositiva.

Lejos de los escándalos televisivos que marcaron parte de su exposición pública, Jorge Porcel Jr. se dedicó durante los últimos años a las artes visuales y distintos proyectos culturales. También participó en programas de televisión y entrevistas donde habló sobre su historia personal y la herencia artística de su padre.

Ahora, con una propuesta que mezcla humor, gastronomía y fútbol, Porcel Jr. apuesta a reinventarse una vez más y asegura estar atravesando una etapa de entusiasmo renovado. “Si perdemos o ganamos, vamos a divertirnos igual”, resumió al presentar la iniciativa con la que espera acompañar a los fanáticos durante el Mundial 2026.