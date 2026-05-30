La expectativa de los fanáticos argentinos vuelve a centrarse en Franco Colapinto, quien afrontará este fin de semana una nueva participación en la Fórmula 1 durante el histórico Gran Premio de Mónaco, una de las competencias más emblemáticas y exigentes del calendario mundial.

La carrera principal se disputará el domingo 31 de mayo desde las 10:00 de la mañana, hora argentina, sobre el tradicional circuito callejero del Principado, un trazado reconocido por sus curvas cerradas, escasas zonas de sobrepaso y el alto nivel de precisión que exige a los pilotos.

Antes de la competencia, Colapinto participará de las distintas actividades programadas para el fin de semana. La clasificación, considerada clave en Mónaco debido a las dificultades para adelantar durante la carrera, se desarrollará el sábado y tendrá un peso determinante en las aspiraciones de cada piloto.

El argentino continúa sumando experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial y cada presentación genera una enorme repercusión entre los seguidores nacionales, que siguen de cerca su evolución frente a algunos de los mejores pilotos del planeta.

El Gran Premio de Mónaco representa además uno de los escenarios más prestigiosos de la Fórmula 1. Las estrechas calles de Montecarlo, los históricos sectores junto al puerto y la cercanía de los muros convierten cada vuelta en un desafío permanente para los competidores.

Desde su llegada a la categoría, Colapinto logró consolidar una importante base de seguidores en Argentina, alimentando la ilusión de volver a tener un piloto nacional con continuidad en la Fórmula 1, algo que no ocurría desde hacía varios años.

Con el desafío de seguir creciendo y mostrar su potencial en uno de los circuitos más complejos del campeonato, el joven piloto argentino buscará aprovechar cada sesión del fin de semana para sumar experiencia y protagonismo en una cita que suele marcar diferencias dentro de la temporada.

Cronograma principal del GP de Mónaco

Clasificación: sábado 30 de mayo.

Carrera: domingo 31 de mayo a las 10:00 (hora argentina).

La actividad podrá seguirse a través de las señales oficiales que transmiten la Fórmula 1 para Argentina y América Latina.