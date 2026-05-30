Kimpembe reveló cómo fue manejar los egos de Messi, Neymat y Mbappé

Presnel Kimpembe decidió romper el silencio y compartir detalles inéditos sobre lo que realmente sucedía puertas adentro en el Paris Saint Germain. El ex defensor, quien vivió más de 10 años en la institución, analizó la dinámica del famoso tridente conformado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Durante una charla con RMC Sports, el futbolista admitió que la convivencia diaria con estas figuras representó un reto inmenso tanto en lo deportivo como en lo humano. Al ser consultado sobre el ambiente interno, el marcador central reconoció que "en cuanto a egos, fue duro" y explicó que la presión por ganar la Champions League fue una constante en cada temporada.

La llegada de Messi en 2021 tras su salida del FC Barcelona aumentó las expectativas del mundo entero, pero el equipo nunca pudo alcanzar el éxito internacional que se buscaba.