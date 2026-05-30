Clausuraron una fiesta clandestina con 100 menores y mucho alcohol

Pasadas las 4:00 de este sábado 30 de mayo de 2026, la tranquilidad en la Avenida Rawson se vio alterada por un despliegue policial en un salón de eventos de Caucete. La alerta llegó desde el centro de monitoreo CISEM, cuyas cámaras captaron la realización de un cumpleaños de 15 que no cumplía con las normas vigentes.

Al ingresar al local, el personal de la Comisaría 9na constató que el lugar operaba sin la habilitación necesaria. El panorama se volvió más complejo al identificar a más de 100 menores de edad consumiendo abundantes bebidas alcohólicas.

Debido a la gravedad del hecho, las autoridades clausuraron el establecimiento y notificaron al propietario mediante un acta de infracción por la falta cometida. Los adolescentes fueron derivados a la sede policial, desde donde se coordinó la entrega a sus padres para que pudieran regresar a sus hogares.