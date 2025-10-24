El video de la persecución de tres narcos en pleno centro de Caucete

Un video registró el momento exacto en que efectivos de la Gendarmería Nacional interceptaron a tres sospechosos y incautaron 17 kilos de marihuana en el centro de Caucete. Las imágenes, captadas este jueves al mediodía, muestran la culminación de una persecución que se desarrolló sobre la calle Belgrano, a metros de la plaza central y frente al edificio municipal.

En la grabación puede observarse el momento preciso en que los gendarmes, luego de un seguimiento controlado, proceden a la interceptación del vehículo que transportaba la droga. Las imágenes documentan cómo los efectivos, tanto uniformados como de civil, realizan la aprehensión de los tres involucrados -un hombre y dos mujeres- en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes y vecinos.

El registro visual evidencia los momentos posteriores al operativo, donde se observa a los detenidos contra la pared mientras los gendarmes realizan el procedimiento de incautación. Las imágenes también muestran el paquete con la sustancia estupefaciente, cuyo origen se rastrea a Misiones y que había ingresado a la provincia mediante una encomienda desde Buenos Aires.

El video, que circula en redes sociales, permite verificar la magnitud del operativo donde además de la marihuana se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera. Las imágenes corroboran la presencia de numerosos testigos durante el desarrollo del procedimiento, que se realizó por orden del Juzgado Federal por infracción a la Ley 23.737.