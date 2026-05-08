Una violenta erupción del volcán Dukono, en la isla de Halmahera, dejó al menos tres excursionistas muertos este viernes, tras sorprender a un grupo que se encontraba en sus laderas pese a las restricciones vigentes. El episodio ocurrió en medio de una intensa actividad volcánica que mantiene en alerta a las autoridades.

Según informaron fuentes oficiales, entre las víctimas hay dos ciudadanos de Singapur y un residente local. En total, unas 20 personas participaban de la expedición cuando el volcán hizo erupción, generando una enorme columna de ceniza que alcanzó hasta 10 kilómetros de altura.

El fenómeno se produjo durante la mañana y estuvo acompañado por explosiones y emisiones masivas de ceniza, lo que dificultó las tareas de rescate. Al menos 15 excursionistas lograron ser evacuados, varios de ellos con heridas, mientras que otros debieron recibir atención médica tras el descenso.

Las autoridades indonesias confirmaron que el acceso al volcán estaba restringido debido al aumento de la actividad eruptiva en las últimas semanas, pero el grupo habría ingresado igualmente a la zona de riesgo. Este hecho abrió una investigación sobre posibles responsabilidades y fallas en los controles.

Las tareas para recuperar los cuerpos de las víctimas se ven complicadas por la continuidad de las erupciones y las condiciones del terreno, considerado altamente peligroso. Equipos de rescate trabajan con limitaciones mientras persisten las emisiones de ceniza y gases volcánicos.

El volcán Dukono es uno de los más activos de Indonesia y registra erupciones frecuentes desde hace décadas, en el marco del llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

El episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos de las actividades turísticas en zonas volcánicas activas y la importancia de respetar las restricciones para evitar tragedias en contextos de alta inestabilidad natural.