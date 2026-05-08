El partido entre River Plate y Carabobo FC por la Copa Sudamericana tuvo un momento clave a los 25 minutos del primer tiempo, cuando el arquero Lucas Bruera se convirtió en figura al atajar un penal y celebrarlo con una efusividad que no pasó desapercibida.

La jugada se originó tras una infracción sobre Matías Viña dentro del área, que fue revisada por el VAR. El árbitro Derlis López sancionó la pena máxima y amonestó a Ezequiel Neira, defensor del conjunto venezolano.

Desde los doce pasos, Juan Fernando Quintero tomó la responsabilidad y ejecutó con potencia al medio. Sin embargo, Bruera reaccionó con rapidez, bloqueó el remate con el pie y luego aseguró la pelota, evitando el primer gol del encuentro.

Tras la atajada, el arquero argentino estalló en un festejo cargado de emoción: gritó con fuerza y se dirigió hacia una de las tribunas, en una celebración que reflejó la importancia del momento y que rápidamente se volvió uno de los puntos más destacados del partido.

La acción no solo sostuvo a Carabobo en el partido en ese tramo inicial, sino que también encendió el ánimo del equipo venezolano, que encontró en su arquero un impulso anímico frente a uno de los rivales más exigentes del grupo.