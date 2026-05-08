En medio del fuerte impulso que atraviesa la actividad minera en San Juan, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, aseguró que la provincia ya comenzó a transitar un verdadero boom en el sector y atribuyó ese escenario a la confianza construida en los últimos años tanto a nivel político como institucional. Durante una entrevista en el programa Café de la Política, el funcionario destacó que el crecimiento del interés empresarial y la llegada de nuevas inversiones no son producto de la casualidad, sino del trabajo sostenido que viene realizando la provincia para consolidar previsibilidad y seguridad para el desarrollo de la industria.

“Las cosas no caen del cielo, la confianza hace que se despierte interés. San Juan está en un momento que despierta confianza y genera un clima muy agradable no solo de otras provincias sino también de otros países”, sostuvo Perea en el programa que se emite por HUARPE TV.

Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de una semana marcada por la Expo Minera y por la presencia en San Juan de funcionarios nacionales, empresarios y representantes de grandes compañías vinculadas al sector. Para el titular de la cartera minera, esa combinación de actores refleja el momento estratégico que atraviesa la provincia y el posicionamiento que logró dentro del mapa minero nacional.

Uno de los ejes centrales planteados por Perea fue la necesidad de avanzar en infraestructura para acompañar el crecimiento de la actividad. En ese sentido, reveló conversaciones mantenidas con funcionarios nacionales y directivos de empresas mineras para impulsar obras consideradas claves para la competitividad de los proyectos.

“Pudimos charlar con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y le contamos la necesidad de la infraestructura necesaria para el desarrollo de la industria minera”, explicó Perea.

El ministro también confirmó reuniones con Ron Hochstein, CEO de Vicuña, con quien vienen analizando alternativas para desarrollar obras de infraestructura mediante inversión privada. En ese marco, dejó abierta la posibilidad de futuros anuncios vinculados a uno de los proyectos más esperados para el sector.

“Seguimos trabajando en un esquema de infraestructura con inversión privada y ojalá en poco tiempo venga un anuncio de Marcelo Orrego vinculado a la Ruta 40 Norte”, adelantó.

Sin embargo, uno de los puntos más fuertes de la entrevista estuvo centrado en el debate sobre la participación de proveedores locales en la actividad minera y la necesidad de establecer reglas claras para garantizar equilibrio y transparencia en el crecimiento del sector.

Las declaraciones de Perea surgieron luego de las expresiones realizadas por Ron Hochstein sobre el rol de las empresas sanjuaninas dentro de la futura expansión minera. Para el ministro, aunque el crecimiento de la industria permitirá una amplia demanda de servicios, igualmente resulta fundamental avanzar con una legislación específica que ordene el sistema.

“Cuando Hochstein habló sobre los proveedores locales, para mí dijo que será tan grande la industria que no se necesitará una ley porque van a necesitar de todos. Para mí sí es necesaria una ley, que no sea restrictiva, que ordene y defina los niveles de proveedores, sobre todo en este momento”, afirmó.

En esa línea, explicó que la intención del Gobierno provincial no es imponer limitaciones al desarrollo privado, sino establecer herramientas que permitan medir, equilibrar y transparentar la participación local dentro de una industria que promete multiplicar inversiones y empleo en los próximos años.

“Ojalá que en unos años estemos tan ordenados que no haga falta, pero sí creo que es necesario el orden y el equilibrio porque hace bien para medir y rendir cuentas”, remarcó.

Finalmente, Perea confirmó que la Ley de Desarrollo de Proveedores Mineros ya atraviesa la etapa final de revisión técnica dentro del Gobierno provincial y que el objetivo es enviarla en las próximas semanas a la Cámara de Diputados.

Textuales

Juan Pablo Perea / Ministro de Mineria