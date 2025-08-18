El viral video de la China Suárez y Mauro Icardi que circula en redes

Eugenia "la China" Suárez y Mauro Icardi fueron vistos recorriendo en bicicleta las empinadas calles del barrio Ulus, uno de los puntos más turísticos de la ciudad de Ankara. La actriz y el futbolista, que desde hace más de un mes comparten su vida en Turquía tras la decisión de Suárez de instalarse allí, fueron captados por las cámaras del programa turco 2.Sayfa durante su paseo. La pareja eligió looks deportivos, aunque fue el de la actriz, un catsuit negro con escote pronunciado, el que acaparó la atención de los presentes.

El viral video de Icardi y la "China" Suárez

El video que circula en redes muestra al delantero del Galatasaray aguardando con su bicicleta mientras Suárez, algunos metros atrás, avanzaba con esfuerzo por una de las inclinadas calles del lugar. A pesar de la presencia de los paparazzi, la pareja reaccionó con indiferencia: Icardi siguió su camino sin saludar, mientras que Eugenia, visiblemente cansada, apenas respondió con un escueto “Hi” y una botella de agua colgando del manubrio.

Publicidad

Días antes, ambos habían compartido en redes sociales imágenes de otro paseo en bicicleta, esta vez por las cercanías del estrecho del Bósforo, el emblemático límite natural entre Europa y Asia. “Paseando por el Bósforo con mi princesa”, escribió Icardi, acompañado de una postal que lo mostraba sonriente junto a la actriz. Las publicaciones reflejan el tono romántico que predomina en esta etapa de la pareja, que busca afianzarse lejos de la Argentina y de los conflictos legales que aún enfrentan con Wanda Nara.

El viernes, el futbolista volvió a pisar el césped con la camiseta del Galatasaray tras casi un año de inactividad por una grave lesión en la rodilla. No solo fue su regreso triunfal, sino que marcó un gol a los seis minutos de iniciado el partido contra el Karagümrük. La China, presente en redes, celebró efusivamente el momento y publicó un mensaje cargado de emoción: “Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”.

Publicidad

En medio de un contexto aún marcado por la tensión judicial entre Icardi y su exesposa, la actriz también dejó ver su apoyo incondicional en la previa del partido. “Qué lindo es despertar cada mañana a tu lado. Te amo”, escribió junto a una foto de Icardi descansando junto a una piscina. Desde Estambul, donde está decorando su nuevo hogar, Suárez acompaña al delantero en esta nueva etapa de su carrera y no duda en mostrarlo públicamente.