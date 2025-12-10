Las pruebas que confirman la reconciliación de Zaira Nara con su ex

Mientras la prensa vincula a Zaira Nara con el streamer Bauleti, esta relación podría estar funcionando como una pantalla para impulsar la figura del joven, pero también para ocultar el retorno de una historia de amor conocida. Un romance anterior parece haber llamado nuevamente a la puerta de la modelo.

El protagonista de esta historia es Jakob von Plessen, quien es el padre de sus hijos, Malaika de 9 años y Viggo de 5 años. La pareja se separó en el año 2022, un hecho que siguió a un escándalo mediático. En ese momento, a Von Plessen se lo señaló por presuntamente haber cooperado con Mauro Icardi en su encuentro clandestino con la China Suárez en París. Adicionalmente, se rumoreó que mientras esperaba, él habría estado con la modelo argentina Jimena Buttigliengo, quien reside en España.

No obstante, estos detalles dolorosos parecen estar quedando en el pasado, y las señales apuntan a que Zaira Nara y Jakob von Plessen podrían estarse dando una nueva oportunidad.

El indicio más llamativo ocurrió durante el fin de semana largo, cuando ambos estuvieron en Mendoza. Jakob von Plessen compartió públicamente una fotografía en la que se le ve tomando unos mates. Lo que captó la atención no fue la infusión en sí, sino el paquete de yerba mate visible en la imagen. La marca de yerba no es una cualquiera, sino la que la propia Zaira Nara lanzó meses atrás. Este gesto, que buscó ser visible, se suma a otro dato clave.

El otro elemento que despertó los rumores fue la coincidencia geográfica. El padre de Malaika y Viggo publicó una postal donde se aprecian montañas de fondo, visibles desde su ventana. En un rincón diferente, la hermana menor de las Nara también se encontraba en Mendoza, asistiendo a un evento de trabajo muy cerca de las montañas.