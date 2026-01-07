Las Colonias de Verano 2026 iniciaron este miércoles en San Juan, consolidándose nuevamente como uno de los programas sociales más importantes del receso escolar. Según datos oficiales, alrededor de 25.000 personas participarán en esta edición, que incluye niños, personas mayores y personas con discapacidad. DIARIO HUARPE recorrió las colonias en el departamento Sarmiento, donde se dio el acto de inicio oficial para toda la provincia, y conversó con algunos de los niños, quienes compartieron su entusiasmo por las actividades.

Juegos, pileta y nuevas amistades

Dylan, que asiste por segunda vez, dijo que: “Me gustaría jugar, meterme a la pileta'. Aunque señaló que no conoce a nadie, dijo que le gustaría hacer amigos. Por su parte, Alejo, de 10 años, comentó que su actividad favorita es “jugar e ir a la pileta”. Samuel, acompañado por su mamá, resaltó: “Lo que más me gusta es jugar a la pelota” además de repetir lo mismo que su compañero sobre querer meterse a la pileta.

Publicidad

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Entre las niñas, dos de ellas de la misma edad (seis años) compartieron su expectativa con entusiasmo. Una de ellas afirmó: “Espero bañarme en la pileta”, mientras que otra, aunque todavía no sabe nadar, aseguró con confianza: “Ahí tengo un flotador” señalando su entusiasmo por divertirse.

(Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE)

Niños más grandes también destacaron la diversión y la socialización. Neiara, de 10 años, dijo que espera “meterme a la pileta y jugar” con su prima y compañeros de escuela, mientras que Soledad, de la misma edad y que asiste por tercera vez, resaltó: “Lo que más me gusta hacer en las colonias es hacer amigos y bañarme en la pileta”.

Publicidad

Una propuesta provincial para todos

El inicio de las colonias fue provincial, asegurando cobertura en cada municipio y en 92 predios habilitados. La iniciativa busca promover la recreación, la actividad física y la socialización de niños y niñas durante el verano, con juegos, deportes y pileta como ejes centrales de las jornadas.

Con esta organización, las Colonias de Verano 2026 se consolidan como una opción gratuita y segura para que los sanjuaninos disfruten del receso escolar, aprendan, compartan y establezcan nuevas amistades.