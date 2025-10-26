Cerraron las urnas en todo el país y comenzó el conteo de los votos para elegir a los representantes legislativos. El presidente Javier Milei espera los resultados de la votación en su búnker del Hotel Libertador, tras haber votado por la mañana y seguir de cerca el cierre desde la Quinta de Olivos.

Fuentes de la Casa Rosada informaron que Milei tenía previsto trasladarse pasadas las 19:00 al Hotel Libertador, donde funcionará nuevamente su búnker. Antes de esa hora, Karina Milei encabezó la mesa de campaña en el lugar, acompañada por Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y los armadores provinciales Sebastián Pareja y Pilar Ramírez.

A las 18:20 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar el boca de urna. También arribaban otros dirigentes del espacio, junto a militantes, generando expectativa por los resultados preliminares que indicaban una diferencia favorable de alrededor de cinco puntos frente al kirchnerismo.

En provincias clave, los referentes de LLA mostraban optimismo. En Córdoba, se destacó el desempeño del candidato Gonzalo Roca, cercano a Gabriel Bornoroni. En territorio bonaerense, el PRO trabajó para acortar la brecha de 13 puntos de las legislativas de septiembre, y anticipaban que podrían reducirla a la mitad, con una diferencia estimada de 5 a 6 puntos.

En la ciudad de Buenos Aires, la meta era alcanzar hasta un 50% de los votos. Los candidatos del PRO, encabezados por Fernando de Andreis, se reunieron primero en la sede del partido en Balcarce al 412 antes de trasladarse al búnker. La presencia del ex presidente Mauricio Macri no estaba confirmada, aunque no se descartaba.

Mientras tanto, Milei permanecía en la Quinta de Olivos y se esperaba que llegara al Hotel Libertador cerca de las 20:00. Independientemente del resultado final, fuentes oficiales indicaron que esta misma noche se realizaría una reunión con su círculo íntimo para analizar posibles cambios en el Gabinete, incluyendo Seguridad, Defensa, Justicia, Vocería y Jefatura de Gabinete.

Hasta el momento, se confirmó la designación de Pablo Quirno como nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein. Otros cambios, sin embargo, podrían postergarse hasta el lunes o martes siguiente según el resultado electoral.