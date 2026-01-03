La temporada electoral de 2026 en América se perfila como un año de alta relevancia política, con al menos cinco comicios nacionales que podrían redefinir tendencias ideológicas, equilibrios de poder y relaciones internacionales en el continente, abarcando desde Sudamérica hasta el Caribe y Centroamérica.

1. Brasil — Presidencial y legislativas: El principal bastión político de América Latina vuelve a las urnas con expectativas sobre si los comicios reforzarán o modiﬁcarán el giro ideológico observado en 2022. La elección en la principal economía regional tendrá impacto en alianzas comerciales, políticas ambientales y cooperación regional.

2. México — Presidencial: El proceso electoral de México es uno de los más acompañados a nivel continental por el tamaño de su población y su peso económico. Las candidaturas presidenciales y la competencia por el Congreso definirán si continúan las políticas actuales o se observa un cambio de rumbo.

3. Colombia — Presidencial y legislativas: Tras elecciones reñidas y un clima político polarizado, Colombia vuelve a las urnas en 2026 con amplio interés en la continuación o modificación de políticas de seguridad, acuerdos con grupos armados y estrategias económicas.

4. Argentina — Legislativas: Aunque no es año de presidencial, las elecciones legislativas en Argentina marcan un momento clave para el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con impacto directo en las prioridades del gobierno nacional y el rumbo institucional.

5. Paraguay — Presidencial y legislativas: Con un turno electoral que combina renovación ejecutiva y parlamentaria, Paraguay puede consolidar tendencias políticas o abrir nuevas dinámicas en su escenario interno y en sus relaciones con el bloque regional.

El análisis de estos comicios refleja también la importancia de temas como la economía, la seguridad, la corrupción, la desigualdad social y la inserción internacional como ejes que movilizan votantes y que pueden inclinar resultados en cada país.

Los resultados de estas votaciones serán observados no solo a nivel doméstico, sino también por gobiernos y organismos internacionales, dado que pueden influir en acuerdos comerciales, el fortalecimiento de bloques regionales como el Mercosur, y las posiciones frente a temas globales como cambio climático, migración y política energética.

Además, el ciclo de elecciones de 2026 se da en un contexto global de reacomodos geopolíticos y económicos, lo que hace que cada resultado electoral tenga amplias implicancias para la región en su conjunto, tanto en términos de política interna como de relaciones exteriores.