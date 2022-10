El Departamento de Hidráulica es un organismo único en la provincia. Quienes toman las decisiones son en partes iguales funcionarios del Ejecutivo y representantes de los regantes, integrantes del Consejo de Hidráulica. Por lo tanto, es un cogobierno entre el Estado y los productores agrícolas sobre un tema fundamental para la vida de todos los sanjuaninos: la gestión del agua.

El sector agrícola es, además de usar más del 80% del agua, el que tiene más derechos y obligaciones sobre este recurso. Sus representantes participan en la decisión de cuánta agua se les asignará, y a través del pago a Hidráulica y las Juntas de Riego, deberían hacerse cargo mantenimiento de la red de canales, aunque el nivel de morosidad es alto.

Publicidad

El proceso para elegir las autoridades del cogobierno empieza este domingo 30 de octubre y seguirá hasta diciembre, cuando se vote uno de los consejeros. Pero este proceso, desde hace años, tiene cada vez menos participación. El promedio de las últimas votaciones fue del 15% del padrón, dependiendo del departamento.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El Consejo de Hidráulica, por ejemplo, decide cuánta agua de la almacenada en los embalses se destinará a riego. La Comisión de seguridad de Presas, integrada por EPSE y la Dirección de Recursos energéticos, recomendó más días de corte en 2022, pero la decisión pasó por los consejeros. En agosto 2022, los diques empezaron la temporada de riego con solo el 18% de su capacidad.

Este año, si bien las autoridades vienen trabajando para que la convocatoria sea mejor, las expectativas no apuntan a un cambio rotundo. Eduardo Garcés, de la Junta de Riego de Chimbas aseguró que no creen que habrá una mejora. Bruno Perín, de la Junta de Pocito dijo que esperan un número mejor al 15% de las últimas elecciones, pero no mucho mayor. Incluso durante la peor sequía de la historia de la provincia, la mayoría de las candidaturas son por lista única, a excepción de Calingasta que tiene dos alternativas.

Durante este domingo 30 se da la primera votación, la única directa, en la que es necesaria la participación de todos los regantes. El objetivo es elegir las comisiones de canales, que se encargan de controlar la gestión de los ramales secundarios. Todos los que tengan fincas con derecho a riego tienen el derecho y la obligación de votar a sus representantes, pero la mayoría no asiste a la votación.

Guadalupe López, jefa técnica de Hidráulica, aseguró que este año buscaron aumentar la publicidad, por eso convocaron con anticipación y hasta publicaron el listado de escuelas donde se votará y las listas, para incentivar la participación. Pero finalmente todo dependerá del interés de los regantes.

Publicidad

Cómo funciona Hidráulica y por qué esta elección es clave

El cogobierno de Hidráulica plantea que, en todos los niveles, haya participación tanto del Estado como de los Regantes en el mantenimiento y las decisiones. Las Comisiones están integradas por dos personas, que se encargan de dirigir los canales secundarios junto con un inspector de Hidráulica. Los canales secundarios son los que toman agua de los tres primarios, Benavides, Céspedes y Norte, para distribuirlos a los ramales de menor tamaño.

Las comisiones deben encargarse del mantenimiento, la monda y la seguridad de los mismos. Además, eligen a los representantes de las Juntas de Riego departamentales, que son las que deben cobrar a regantes el dinero para cumplir sus funciones. Lo cierto es que el nivel de recaudación es también bajo y, en los últimos años, Hidráulica tuvo que utilizar fondos del Estado para poder suplir entre el 50 y el 80% de los costos de limpieza, según la zona.

La impermeabilización también es una tarea que corresponde a los regantes, tanto en los canales secundarios como en los ramales comunales, así como el mantenimiento de compuertas. En muchos departamentos estas inversiones están atrasadas, lo que se traduce en pérdidas de agua.

Pero sostener la infraestructura no es la única tarea que tienen las comisiones. Es que son también los encargados de votar a los integrantes de la Junta de Riego, un presidente y un vicepresidente. Estos son a su vez quienes votan a los tres consejeros que son parte del órgano principal de Hidráulica y, por lo tanto, cumplen un rol fundamental en la gestión del agua.

La limpieza e impermeabilización de los canales secundarios le corresponde a las Juntas de Riego. Los canales más pequeños, a los finqueros los utilizan.

Por el Consejo pasan todas las discusiones. Desde cuántos días de corta habrá, nuevas contrataciones hasta si se aprueban o no las candidaturas para las Comisiones de Riego. “Siempre se busca el consenso”, aseguró Guadalupe López, en diálogo con DIARIO HUARPE, “son seis votos y el que desempata si es necesario es el Director de Hidráulica, pero se trabaja para tomar decisiones en conjunto”.

La baja participación durante años de los regantes es algo que preocupa a todos. “Esto es un esfuerzo para nosotros, tenemos que poner tiempo, dinero y hasta tranquilidad para poder estar a cargo”, aseguró Eduardo Garcés.

Además, que la votación solo represente la voluntad de menos de un 15% de los regantes desgasta las decisiones de los consejeros. Durante finales del 2021, cuando se anunciaron cortas por la sequía, hubo una serie de reclamos en las rutas donde algunos regantes reclamaban que el consejo “no los representaba”. Durante ese periodo las elecciones de comisiones se suspendieron, debido a la pandemia. Ahora, tras transitar un año muy duro para el sector, tienen la oportunidad de ser parte de las decisiones.