Emblemática serie de Netflix llega a su final con una última entrega

Después de tres exitosas temporadas, una de las series más icónicas de Netflix se despide de las pantallas. Se trata de un filme británico creado por Laurie Nunn, que cautivo y revolucionó a los usuarios desde su estreno en 2019. En esta oportunidad, "Sex Education", una historia fuera de lo común que se llevó todas las miradas desde el día uno, llegará a su fin. Es necesario resaltar que el tráiler oficial de despedida de los jóvenes estudiantes ya recorre las redes sociales.

En cuanto a la trama general de “Sex Education”, comienza hace cuatro años atrás enfocado en Otis Milburn, un estudiante introvertido y poco sociable de Moordale High School que vive con su madre, la terapeuta sexual Jean. Motivado por su amiga Maeve Wiley y con el objetivo de ganar dinero aprovechando sus conocimientos, deciden abrir una clínica de consejería sexual en la escuela. A lo largo de las temporadas, se van abordando diversos temas relevantes para los adolescentes sobre las relaciones afectivas y la importancia de la educación sexual.

No está demás remarcar que, este miércoles, Netflix dio a conocer el tráiler oficial de la cuarta y última temporada de “Sex Education”. La entrega final estará disponible en la plataforma a partir del 21 de septiembre de 2023. En esta parte de la historia, se espera que Otis y Eric enfrenten a un nuevo desafío: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Él no deja los nervios de lado por abrir su nueva clínica sexual, mientras que Eric reza para no volver a ser considerado un perdedor.

El nuevo año comienza y Cavendish resulta ser un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale, quienes pensaban que eran modernos y progresistas, pero descubren que este nuevo colegio lleva las cosas a otro nivel. Dictan clases diarias de yoga en el jardín comunitario, un fuerte enfoque en la sostenibilidad y un grupo de chicos que son populares por ser “amables”. Además del cambio general, los protagonistas se verán envueltos en nuevas historias.

Reparto de la última temporada de una de las series que es furor en Netflix

Asa Butterfield.

Gillian Anderson.

Ncuti Gatwa.

Aimee-Lou Wood.

Emma Mackey.

Connor Swindells.

Kedar Williams-Stirling.

Mimi Keene.

George Robinson.

Chinenye Ezeudu.

Dua Saleh.

Alistair Petrie.

Samantha Spiro.

Jim Howick.

Rakhee Thakrar.

Daniel Ings.

Daniel Levy.

Thaddea Graham.

Lisa McGrillis.

Marie Reuther.

Jodie Turner Smith.

Eshaan Akbar.

Felix Mufti.

Anthony Lexa.

Alexandra James.

Reda Elazouar.

Bella Maclean.

Imani Yahshua.