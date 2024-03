La cantante argentina, Emilia Mernes, rompió el silencio e hizo un descargo a través de sus redes sociales luego de verse envuelta en una polémica con emprendedores. Abogados de la cantante entrerriana le hablaron a varios emprendimientos que utilizaban su cara o su nombre para vender diversos productos y los obligaron a bajarlos del mercado. La argentina del momento salió a redes sociales para dejar su versión y terminar con la polémica.

Días atrás, un emprendimiento de Buenos Aires denunció que los abogados de Emilia habían obligado a que la tienda baje sus productos a través de una advertencia. Con un mensaje angustiante, la dueña hizo su descargo: “El equipo de abogados de Emilia Mernes se contactó conmigo para que dé de baja todos los productos relacionados con ella (tales como el UNO, stickers y entradas de recuerdo), debido a que, ya que no tenía el permiso para realizar productos con su nombre. Por lo tanto, ya no se encontrarán disponibles en la tienda online ni en el perfil. Gracias por comprender”, expresó.

Días más tarde, la misma usuaria manifestó que Emilia se había contactado con ella y le comentó que no estaba al tanto de esta situación, disculpándose. Pese a esto, algunos usuarios de las redes prosiguieron a repudiar a la cantante por su accionar e incluso la compararon con el accionar de María Becerra, quien salió en estos días a ponerse a favor de los emprendedores “que se ganan el pan todos los días”.

Finalmente, luego del escándalo en redes sociales, la cantante apareció y contó su versión. “Tengo la necesidad de salir a aclarar y decir que jamás me metería con el laburo de nadie, sé muy bien lo que significa el sacrificio y el esfuerzo, más aún en el momento que estamos hoy en día”, comenzó diciendo sin pelos en la lengua la artista. “Yo no estaba al tanto de la situación, y ya pedí las respectivas disculpas a quienes corresponden, no necesito hacer un circo de esto. Y estaría bueno que se informen antes de difundir falsas noticias”, concluyó de manera contundente, cuestionando la información viralizada y visiblemente enojada por lo que había sucedido.