A través de un fallo de la Justicia de San Juan, la empresa Goldstein Construcciones SRL deberá hacer refacciones en el edificio del Consorcio Catamarán VI, ubicado en la esquina de avenida Libertador y calle Santiago del Estero, tras haberlo entregado en malas condiciones, según denunciaron los propietarios a partir del año 2011. El Séptimo Juzgado Civil, a cargo de la doctora Vilma Emilce Balmaceda, recibió el caso y falló a favor de los demandantes, al condenar a la constructora sanjuanina a hacer los arreglos necesarios.

En el año 2006, Goldstein Construcciones SRL obtuvo el lote de avenida Libertador 521 oeste y calle Santiago del Estero 42 norte para construir el consorcio con 54 departamentos y entregar algunos de ellos a los vendedores de los terrenos, situación que quedó establecida a través de un contrato de permuta. En el mismo, la constructora se comprometía a entregar “las unidades funcionales en correcto funcionamiento”.

La empresa entregó el complejo de dos bloques y más de 50 departamentos en abril de 2011, sin embargo, los primeros propietarios empezaron a notar numerosas problemáticas de construcción en el inmueble, tanto en el interior de las unidades como en las partes comunes. Todo esto, sucedió en los meses de agosto y septiembre de ese año.

Los denunciantes observaron la falta de cableado interno del edificio y que el abastecimiento del agua era deficiente. Pero con el correr de los años, los problemas fueron cada vez más grandes. De acuerdo a la demanda de los propietarios del Consorcio Catamarán VI, en el año 2015 se realizó una carta notarial con un informe pericial, en el que se evidenciaba la falta de aislación hidráulica, en tabiques de hormigón, problemas de filtraciones, fallas en el funcionamiento de ascensores y montacoches, y en las instalaciones eléctricas.

En el mismo año, los consorcistas notaban que al guardar sus autos en el segundo subsuelo, advertían la presencia de agua en la pared y piso del subsuelo, incluso mezclada con salitre que había caído sobre el vehículo de uno de ellos.

Por todo ello, los consorcistas, a través de una demanda, y patrocinados por los abogados Federico Oscar Esteybar y Guillermo Toranzo Costantini, afirmaron que con las pruebas presentadas quedó demostrado el incumplimiento contractual y legal de la empresa. Además, señalaron que la empresa casi nunca contestó ninguna de las presentaciones.

Como respuesta a la demanda, la empresa Goldstein Construcciones SRL sostuvo que “se trataba de vicios aparentes, sosteniendo que habiéndose entregado la obra en abril de 2011, al momento de la intimación, ya se había extinguido toda responsabilidad del constructor por dichos vicios”.

Resolución

En la fallo, la jueza del Séptimo Juzgado Civil, Vilma Emilce Balmaceda, indicó que no se aportó a la causa ninguna comunicación formal de entrega y recepción de la obra. Y aclaró que no corresponde tener por formalmente entregada la obra hasta no tener el certificado de inspección final de obra, el que fue otorgado el 7 de septiembre de 2011, en medio de las primeras quejas. Y donde además se dejó constancia que dicho certificado deberá complementarse con el trámite de licencia de uso o habilitación.

La jueza destacó que se trata de “defectos graves” aquellos denunciados por los propietarios, “en especial aquellos que refieren a la humedad, filtraciones que produce la pileta en la zona de cocheras, las fisuras en la pileta, no siendo una eximente válida lo que alega la empresa, de que parcialmente la humedad provenga también de las cunetas; lo mismo sucede con los problemas de las puertas de los ascensores y montacargas (por falta de escuadras o desniveles que perjudican su estructura y funcionamiento)”. Luego añadió: “También la irregularidad de las barandas de escaleras y en la zona de máquinas, las faltas de terminación, como lo relativo a faltantes en la instalación eléctrica, susceptibles de causar mayores y graves daños, tanto en partes comunes del edificio, como en las unidades funcionales y bienes de los copropietarios”.

“Son daños que particularmente en lo que hace a la gran humedad, de los subsuelos (cocheras) y los problemas de fisuras y filtraciones que provoca la piscina, comprometen su solidez, tomándose impropia para su destino, llegando a causar daños en los bienes de los copropietarios”, siguió la jueza en su fallo.

“Por ello, en función de los fundamentos expuestos y lo probado en las constancias de autos, corresponde admitir la procedencia de la acción impetrada y atribuir la responsabilidad a la empresa constructora Goldstein Construcciones SRL, condenándola a abonar todos los costos y gastos que demanden las reparaciones que requiere el edificio, determinadas por el dictamen del perito, Luis Norberto Gallegos, a fin de solucionar las fallas detectadas, dejando el edificio en óptimas condiciones de uso, habitalidad y seguridad, a lo que deberá adicionar todos los daños y perjuicios ocasionados por el transcurso del tiempo”, concluyó la magistrada en la resolución.

El abogado Guillermo Toranzo Constantini, en diálogo con DIARIO HUARPE, explicó que el fallo quedó firme y la empresa no puede apelar. Además señaló que el gasto que debe ser la constructora para sanear los daños es millonario.