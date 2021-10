Las ferias como lugares de encuentro, salida laboral y refuerzo de la economía local

Desde que la situación epidemiológica lo permitió, en el marco de la pandemia de Covid-19, volvieron las ferias. Esos eventos en el que mientras unos ofrecen sus productos, otros compran y el resto mira, regresaron para apropiarse de las plazas y salones sanjuaninos. El boom es bien recibido por los ciudadanos, y hasta por el comercio. Para los emprendedores, más que una oportunidad para vender, es el mejor lugar donde encontrarse.

En las ferias la necesidad innata de comunicarse del ser humano es puesta en escena. De acuerdo a la investigadora en Comunicación y Cultura, Alicia Entel, esto ocurre porque son espacios que favorecen la puesta en común, el intercambio. No es solo teoría, los feriantes coinciden con la estudiosa, sin, quizás, haberla leído.

“Para mí las ferias significan mucho más que vender y comprar cosas. Desde pequeña que me gusta ir a verlas porque me transmiten una sensación de familia, amigos y todos se ven tan felices cuando van a ellas. Me gusta ver cómo van todas las familias y disfrutan esos momentos juntos. Además conozco gente interesante cada vez que voy alguna”, comentó Abril Armendariz Suligoy a DIARIO HUARPE. La joven de 20 años tiene un emprendimiento llamado “Re Pueblito” en el que ofrece bijouterie hecha por ella.

Abril en la feria de El Paseíto.

Lo económico no queda de lado para ella, considera que le va “bastante bien” porque últimamente vende mucho. Sin embargo, resaltó que más que el dinero que gana le emociona más que una persona vaya a la ferie específicamente por uno de sus productos.

Por otro lado, Graciela Correa, emprendedora sanjuanina de 60 años con dos emprendimientos, uno de plantas, "Cactus y Suculentas" y otro de postres, "Namaste", se encontró hace poco con las ferias. Acostumbrada al puerta a puerta, para ella es una experiencia nueva que le gusta porque la considera “enriquecedora”. “Es una oportunidad para ampliar mis emprendimientos, sumar nuevos clientes y relacionarme con otros feriantes”, explicó.

Graciela en la feria Emprender Capital.

Por su parte, la Directora de Emprendedores Sociales, Verónica Díaz, destacó a las ferias como salida laboral que “motoriza la economía local y ayuda a que la plata quede en San Juan”, por esto, resaltó, el Gobierno las impulsa. Respecto a si implican o no competencia para el comercio, su respuesta fue negativa: “Son productos autóctonos, otra clientela. El que quiere comprar algo industrializado va y lo elige en el centro o en el shopping. Diferentes productos, diferentes clientes”.

Con esto estuvo de acuerdo el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, quien aceptó que en un principio la fuerte presencia de las ferias le asustó. Pero, al ver que los emprendedores se abocaban más por lo artesanal y productos que no son los mismos que venden las tiendas, el miedo se fue y celebró que signifiquen trabajo para otros sectores.