Una nueva oportunidad laboral fue publicada en San Juan para cubrir un puesto administrativo destinado exclusivamente a mujeres. La convocatoria apunta a incorporar personal con formación específica y disponibilidad horaria fija.

Según detalla el aviso, las interesadas deben contar con estudios en Secretariado Administrativo, Licenciatura en Recursos Humanos o formaciones afines. Si bien estas titulaciones se consideran deseables y no excluyentes, sí lo son otros requisitos clave como la franja etaria —entre 25 y 35 años— y la disponibilidad para cumplir con la carga horaria establecida.

Publicidad

El perfil buscado debe reunir cualidades como puntualidad, responsabilidad, proactividad y compañerismo, valores que la empresa considera esenciales para integrarse al equipo de trabajo.

En cuanto al horario, la vacante exige disponibilidad de lunes a viernes de 16 a 20 horas, y los sábados de 9 a 13. Este punto figura como excluyente, por lo que solo podrán postularse quienes puedan cumplir con esa franja laboral.

Publicidad

Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae al número 2645 51-9088, medio habilitado por la empresa para la recepción de postulaciones.