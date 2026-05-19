Este próximo lunes 25 de mayo, el Centro de Aviación Civil San Juan llevará a cabo una nueva edición de su tradicional evento de "Puertas Abiertas" en las instalaciones del Aeroclub de Pocito, ubicado en calle Mendoza entre 6 y 7. La actividad, que se desarrollará entre las 10:00 y las 18:00 horas, tiene como objetivo principal abrir las puertas de la institución a la comunidad y promover el desarrollo de la aeronáutica en la provincia. La entrada al predio será libre y gratuita.

Orlando Blanchero, miembro de la comisión directiva de la institución explicó a DIARIO HUARPE que la jornada contará con una propuesta que combina la exhibición aérea con actividades recreativas y comerciales. "Los asistentes podrán observar demostraciones de paracaidismo, vuelo a vela (planeadores) y vuelo a motor. Además, el programa incluye una muestra de aeromodelismo, una disciplina que el club impulsa mediante una escuela gratuita los días sábados", indicó.

El evento incluirá vuelos de bautismo, aeromodelismo y exhibiciones aéreas en Pocito.

Blanchero señaló la importancia de sostener este espacio: "La intención es visibilizar la actividad aeronáutica en la provincia a toda la comunidad de forma gratuita. Queremos demostrar la actividad de vuelo motor en la provincia, donde existe una escuela de vuelo hace más de 70 años".

Vuelos de bautismo y sorteos

Uno de los atractivos principales de la jornada será la posibilidad de acceder a los vuelos de bautismo, que según el referente sortearán tres vuelos durante el evento se realizarán sorteos gratuitos de plazas en aeronaves de dos asientos. duatenla jornada. "Estas experiencias consisten en recorridos aéreos de aproximadamente media hora en aviones reales a motor, sobrevolando la ciudad de San Juan y el Dique de Ullum", explicó.

Asimismo, Blanchero la organización prevé sortear un salto tándem en paracaídas entre el público presente.

La jornada será el lunes feriado por el 25 de Mayo.

Feria y gastronomía criolla

El predio de 70 hectáreas albergará también una feria con alrededor de 25 stands de artesanos y emprendedores provenientes de las zonas de Pocito y Rawson.

En coincidencia con la fecha patria, Blanchero señaló que el sector gastronómico ofrecerá un patio de comidas donde el plato principal será el locro tradicional, con porciones que tendrán un valor de $9.500 y que pueden reservarse de manera anticipada a través del número 2645851695. La oferta se complementará con la venta de empanadas, choripanes y pastelería dulce para la tarde.

El evento contará con un polo gastronómico.

La jornada combinará exhibiciones aéreas, actividades recreativas, vuelos de bautismo y propuestas gastronómicas para disfrutar del feriado patrio en familia y acercarse a la actividad aeronáutica que se desarrolla en San Juan.