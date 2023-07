En la cuenta regresiva para las elecciones PASO del 13 de agosto, el gobernador Sergio Uñac quien, además es precandidato a senador, ya comenzó con las recorridas por los departamentos para escuchar las inquietudes y propuestas de los vecinos. Este viernes de campaña Uñac recorrió 9 de Julio y Santa Lucía.

El Centro de Jubilados y Pensionados del departamento 9 de Julio recibió a Uñac, el dirigente destacó que el próximo 13 de agosto, “elegimos qué rumbo de país queremos, una gran tarea que nos embarca los argentinos y a los sanjuaninos”.

Luego el mandatario tuvo palabras de gratitud para con los presentes, ya que les manifestó su “profundo agradecimiento por todo lo que hemos construido durante siete años y medio”.

El gobernador destacó que hace siete años y medio él recibió una provincia que tenía una muy buena base, pero le hacía falta posicionarse en el orden nacional y hacer sentir que acá había gente capaz de lograr el desarrollo.

“Una provincia que se hizo sentir en el buen sentido de la palabra, que se promocionó a través de la economía, de los bajos índices de desocupación, de la promoción del deporte, de la generación solar, de la producción de cannabis medicinal. Pero quizás todas estas cosas de alguna manera generaron algún ruido en algún sector que no sabemos cuál fue, ni lo sabremos tampoco, pero alguien metió la mano para que este proceso tuviese la interrupción que todos sabemos que tuvo”, dijo.

Agregó que “estoy seguro de que, si nosotros ganamos el 13 de agosto, dejamos un partido y un frente competitivo para ganar el 22 de octubre, acompañar a Sergio Massa", aseguró el líder. Luego agregó: "el pedido es que redoblemos esfuerzos de cara al 13 de agosto, tenemos que recuperar la capacidad triunfadora que ha tenido el peronismo en los últimos años, tal como lo hizo en el departamento 9 de Julio Daniel Banega”, señaló el mandatario.

Lo acompañaron en este encuentro con dirigentes departamentales, el intendente electo Daniel Banega, los excandidatos Oscar Matamora, Cristian Aguilera, Melisa Naveda, Matías Sotomayor; y el diputado nacional Walberto Allende.

En Santa Lucía

En Santa Lucía acompañaron a Uñac Lucio González, Hugo Díaz, Mauricio Ibarra, Eduardo D’anna, Nelson Campero, Matías Sotomayor, Jorge Oribe y Nerina Eusebi, entre otros dirigentes.

El gobernador contó cómo vivió el fallecimiento de su padre y la enseñanza que le dejó, también puso énfasis en la reconfiguración del PJ y en cómo militar la gestión. “En una elección no se gana o se pierde, en una elección se gana o se aprende, porque una derrota la tenemos que convertir en un gran aprendizaje”, dijo.

El mandatario señaló que es verdad que una casa, un pavimento, un hospital o un velódromo, transforman realidades, “pero si no lo explicamos, si no sabemos llegar, si no lo humanizamos, se transforma en solo una cosa de cemento que no dice nada. Tenemos que militar mucho más cada una de las cosas que hemos hecho. Esta reconfiguración era absolutamente necesaria para que este proyecto pueda tener 20 años más de gobierno a partir del 2027 en la provincia de San Juan”.

El referente agregó que las PASO son un obstáculo que se debe sortear, “pero no es el objetivo pasar de precandidato a ser candidato, es una parada para que en diciembre del año 2027 una compañera o un compañero de este partido pueda llegar de nuevo a gobernar la provincia, ese es el objetivo supremo”.

En el cierre, el gobernador subrayó que “lo que no podemos sacar de foco es que nosotros en el 2027, conmigo o con quien sea, volvemos a gobernar la provincia de San Juan”.