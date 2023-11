Nasser Uzair, el abogado defensor del menor imputado por la muerte de Lucía Rubiño (adolescente de 16 años que murió en un siniestro vial en la vereda de una casa en el Barrio Profesional en Rivadavia), brindó novedades en el caso y apunta a cambiar la carátula de homicidio simple a culposo. De ser así y ser hallado culpable, la condena sería menor.

Hasta las fechas hay menores que pasaron por la cámara Gesell para aportar testimonios de los que sucedió esa noche. Además se incluyó una pericia accidentológica vial.

“No sabemos si el juzgado ha dispuesto otra cosa, hasta el momento no hemos sido notificados de alguna resolución sobre el tema, pero en relación con el hecho que se investiga creo que a esta altura ya está claro que esto se trató de, en último de los casos, un homicidio culposo y no un homicidio simple como provisoriamente ha calificado la jueza que lleva a cabo la investigación”, explicó el abogado defensor. La defensa apunta a desestimar las versiones de una picada clandestina. Además no se mencionó al adulto que habría provocado el siniestro que había nombrado en un principio.

“Entendemos que de acuerdo a la prueba que hemos ofrecido, lo que se va a demostrar es que existió, como ya lo dije, un homicidio culposo y no un homicidio doloso, por lo tanto, si llegara a surgir en este tiempo procesal una resolución del juzgado donde endilgue la responsabilidad por el tipo penal del homicidio doloso, obviamente lo vamos a apelar”, agregó el abogado.

Los pasos a seguir es que se termine de producir la prueba. Para ello, la defensa del joven imputado ofreció ocho testigos, la mayoría menores que estaban en el lugar del hecho, más dos mayores que aún no tienen fecha para dar las testimoniales por el juzgado. También falta el resultado de la pericia accidentológica vial que ofreció la defensa.