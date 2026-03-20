La Universidad Católica de Cuyo realizó una jornada institucional en la que debatió con representantes de todos los sectores de su comunidad educativa, sobre la implementación del Plan de Integración Curricular AURA (Ahorro y Uso Responsable del Agua).

Esta convocatoria organizada por el equipo coordinador institucional, estuvo marcada por una conferencia central a cargo del director del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA), Dr. Alberto Facundo Vita Serman quien brindó su charla sobre la problemática del agua en la provincia de San Juan, sus desafíos actuales y futuros.

Previo a su charla, la rectora, Lic. María Laura Simonassi tuvo las palabras de apertura del encuentro en la que expresó “No se trata simplemente de presentar un programa más. Nos reunimos para asumir juntos una política universitaria que toca el corazón de nuestra identidad, de nuestra misión educativa y de nuestra responsabilidad histórica con San Juan. Como universidad católica, estamos llamados a asumir el compromiso del cuidado de la Casa Común, no sólo como principio inspirador, sino como una práctica concreta”.

Más adelante manifestó “Este plan surge como respuesta a una realidad que atraviesa nuestra provincia: la escasez estructural de agua en una región desértica, agravada por los efectos del cambio climático y por la creciente presión sobre los recursos naturales. Pero también surge de una convicción profunda: las universidades tenemos la responsabilidad de contribuir al desarrollo sostenible formando ciudadanos y profesionales capaces de comprender estos desafíos y actuar responsablemente frente a ellos”.

“Este plan propone consolidar la sostenibilidad hídrica como un eje transversal en el proyecto educativo de la UCCuyo, promoviendo la formación de ciudadanos y profesionales capaces de contribuir al cuidado del recurso hídrico, desde sus respectivas disciplinas y en la vida cotidiana.

De este modo, el proyecto no se limita a mejorar la gestión del agua en nuestro campus, sino que busca formar una cultura institucional del cuidado del agua, proyectando este compromiso hacia la sociedad sanjuanina”.

Al finalizar, les expresó “La sostenibilidad no se decreta; se construye con acciones concretas todos los días. Del mismo modo, la cultura del cuidado no se impone; se educa. El Plan AURA no será un documento más: será lo que cada docente, cada investigador, cada equipo de gestión, cada estudiante, lo que cada uno de nosotros haga con él. Hoy tenemos la oportunidad de dar un paso importante en la construcción de una verdadera cultura institucional del cuidado de la Casa Común".

También, en este sentido, argumentó: "Al hacerlo, estaremos formando personas y profesionales técnicamente competentes, humanamente sensibles y profundamente responsables con el territorio que habitan y con las generaciones futuras. Que esta jornada sea entonces un espacio de diálogo, de creatividad y de responsabilidad compartida; pero, sobre todo, el punto de partida de un trabajo sostenido que nos permita transformar este compromiso en acciones concretas”.

También el arzobispo, Monseñor Jorge Lozano, como Gran Canciller de la UCCuyo, exhortó a los presentes a cuidar este don que “Dios regaló a toda la humanidad, regalo frágil que tenemos que cuidar. En la UCCuyo queremos promover el cuidado del agua, su uso responsable no sólo en cada persona individualmente, sino como comunidad educativa”.

Concluyó deseando que “Dios quiera que estos pasos que estamos dando, cerca del Día Mundial del Agua, podamos generar conciencia para que, en cada comunidad educativa, cada sociedad en el mundo entero cuidemos el agua, don de Dios para la humanidad”.

Luego, con las indicaciones brindadas por la decana de Educación, Mg. Lucía Ghilardi, dialogaron y debatieron sobre la temática los más de 100 asistentes, representantes de todos los niveles educativos y áreas de esta UCCuyo, quienes trabajaron sobre las acciones concretas que cada unidad académica y dependencia aplicará para paliar la crisis hídrica.