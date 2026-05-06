Este miércoles 6 de mayo, San Juan se encuentra bajo alerta meteorológica por la presencia de fuerte viento Zonda, una condición que podría generar impactos en distintos servicios esenciales, entre ellos el suministro de agua potable.

En este contexto, Obras Sanitarias informó que, debido a este fenómeno climático, existe la posibilidad de que se registre una disminución en la presión y en el caudal del servicio en algunos sectores de la provincia. La medida se enmarca en situaciones habituales ante eventos de viento intenso, que pueden afectar el normal funcionamiento del sistema de distribución.

El organismo explicó que este tipo de condiciones pueden generar variaciones temporales en la provisión del recurso, por lo que se recomienda a la población tomar recaudos preventivos durante la jornada.

En ese sentido, se recordó la importancia de contar con tanques domiciliarios, ya que estos permiten afrontar interrupciones o disminuciones del servicio por más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del agua almacenada.

Asimismo, se solicitó a los usuarios moderar el consumo de agua potable mientras dure la alerta, priorizando el uso esencial del recurso y evitando el derroche innecesario.

Las autoridades indicaron que el monitoreo del sistema se mantiene de forma permanente y que cualquier actualización sobre el servicio será comunicada a través de los canales oficiales de Obras Sanitarias.

La situación se mantendrá bajo seguimiento durante toda la jornada, en paralelo al desarrollo de las condiciones climáticas en la provincia.