El fuerte viento Zonda obligó a suspender la apertura de la Feria Minera en San Juan y esto se dio luego de que las primeras ráfagas comenzaran a sentirse con intensidad en el predio, especialmente en el sector de estacionamiento, lo que generó condiciones poco seguras para el desarrollo de las actividades previstas en el inicio del evento. El acto de inauguración y corte de cinta se realizará a las 18.30.

Ahora, la organización evalúa cómo reprogramar la agenda. Entre las alternativas que se analizan, se encuentra la posibilidad de extender la Expo Minera un día más —hasta el sábado— o bien concentrar todas las actividades entre jueves y viernes, tal como estaba previsto originalmente.

La incertidumbre gira en torno a cómo reorganizar un evento de gran magnitud. Según datos oficiales, más de 15.000 asistentes ya se encuentran acreditados, lo que refleja el alto nivel de convocatoria alcanzado en esta edición.

La dimensión internacional también es uno de los aspectos destacados: delegaciones de más de 20 países llegaron a San Juan para participar del encuentro, posicionando a la provincia como un punto clave dentro de la agenda minera global.

En paralelo, más de 400 expositores ya tienen montados sus stands en el predio. Allí se exhiben desde desarrollos tecnológicos y soluciones de software aplicadas a la minería, hasta maquinaria pesada que suele ser uno de los principales atractivos para los visitantes.

La suspensión del primer día obliga ahora a una reconfiguración logística importante, tanto para los organizadores como para las empresas participantes, que aguardaban el inicio de las actividades para concretar rondas de negocios, presentaciones y encuentros institucionales.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas haya definiciones oficiales sobre cómo continuará la Expo Minera, en función de la evolución de las condiciones climáticas y la posibilidad de garantizar seguridad para todos los asistentes.