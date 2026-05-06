La investigación judicial que se sigue en el fuero federal por presunto enriquecimiento ilícito suma nuevas actuaciones vinculadas a Manuel Adorni. En las últimas horas, se conoció que la Justicia detectó una inversión de $14 millones destinada a la compra de muebles para un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde reside el funcionario junto a su familia.

La información surge de declaraciones incorporadas a la causa que tramitan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. En el expediente también se analiza el testimonio del contratista Matías Tabar, quien ya había intervenido en refacciones en otra propiedad del funcionario.

De acuerdo a lo declarado en sede judicial, los trabajos de amoblamiento incluyeron la adquisición de una mesa de comedor, mesas auxiliares, un mueble vajillero, un rack para televisión, una consola y un espejo, entre otros elementos. Las operaciones habrían sido realizadas entre enero y febrero de este año.

Siempre según las constancias del expediente, los pagos se habrían efectuado en efectivo y sin factura, modalidad que también es objeto de revisión en la investigación. El material será cotejado con peritajes ordenados sobre dispositivos electrónicos del contratista, donde se buscarán registros de comunicaciones con proveedores y los involucrados.

En paralelo, este miércoles declaró Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario. El testigo ratificó la existencia de una operación previa vinculada a la compra del inmueble en Caballito, que también forma parte de la causa. Según su declaración, hubo una inversión de 65.000 dólares para la modernización del departamento, monto que habría sido acordado sin documentación formal.

La investigación también analiza el movimiento patrimonial general del jefe de Gabinete y su entorno familiar. Según datos incorporados al expediente, en los últimos dos años y medio se habrían registrado gastos por propiedades que superarían los 365.000 dólares.

Como medida reciente, el juez Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal ante la agencia tributaria bonaerense ARBA, con el objetivo de avanzar en la reconstrucción del patrimonio y las operaciones financieras del funcionario y su esposa.

La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y toma de testimoniales, mientras se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.