La Feria Internacional de Artesanías suspendió su actividad prevista para este miércoles en el departamento Chimbas debido a la alerta meteorológica vigente por viento Zonda.

La decisión fue comunicada por la organización a través de un mensaje oficial en el que informaron que “hoy miércoles no abrimos”, en función de las condiciones climáticas adversas pronosticadas para la jornada. El evento se desarrolla en el Costanera Predio Ferial, uno de los principales espacios para actividades masivas de la provincia.

Desde la comisión organizadora explicaron que la medida responde a la necesidad de “preservar la seguridad de todos”, tanto del público como de los artesanos y trabajadores que participan del encuentro.

Zonda fuerte y posterior ingreso de viento Sur

El fenómeno meteorológico que afecta a San Juan combina la presencia de viento Zonda durante la tarde y el ingreso de viento Sur hacia la noche y la madrugada del jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el Zonda comenzará a intensificarse entre las 16 y las 17, con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además, se prevé baja visibilidad, aumento brusco de la temperatura y condiciones de extrema sequedad.

El organismo emitió una alerta naranja que abarca gran parte del territorio provincial, incluido el Gran San Juan, donde se encuentra Chimbas.

Tras el paso del Zonda, se espera un cambio marcado con el ingreso de viento Sur, que provocará un descenso de temperatura y condiciones más estables en los días siguientes.

Un evento clave que retomará su actividad

La feria, que celebra su edición número XXXI, es uno de los eventos más convocantes de la provincia y reúne a artesanos de distintos puntos del país y del exterior.

Además de su relevancia cultural, el encuentro tiene un fuerte impacto económico, ya que impulsa la actividad artesanal, el turismo y el consumo local.

Desde la organización confirmaron que la feria retomará su funcionamiento habitual este jueves, en el horario de 16 a 22, e invitaron al público a participar en las próximas jornadas, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

La suspensión, aunque momentánea, refleja cómo los fenómenos climáticos pueden impactar en la agenda cultural de la provincia, obligando a priorizar la prevención y el resguardo de la comunidad.