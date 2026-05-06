En medio de versiones sobre posibles modificaciones en el Gabinete nacional, el presidente Javier Milei negó de forma categórica la información que circuló en las últimas horas y apuntó contra el periodismo a través de sus redes sociales.

La versión indicaba que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habría sugerido a Pablo Quirno como posible reemplazo de Manuel Adorni y de Juan Pazo en la Cancillería, en un contexto de presuntas tensiones con Karina Milei.

Ante esto, el Presidente reaccionó en su cuenta personal calificando la información como una “pelotudez atómica” y cuestionando a quienes difundieron la versión. “Las basuras inmundas (95%) que se llaman periodistas”, escribió Milei, en un mensaje donde también aseguró haber compartido un vuelo con Caputo y Quirno.

En ese mismo mensaje, el mandatario sostuvo que durante ese viaje “se hablaron todos los temas” y negó que se haya mencionado la posibilidad de cambios en el Gabinete, ni siquiera de manera indirecta. “Igualmente imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, agregó.

El episodio se da en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y sectores de la prensa, con cruces frecuentes y desmentidas oficiales frente a versiones políticas.

Menem descartó cambios y respaldó a Adorni

En paralelo a las versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni, el legislador Martín Menem descartó que exista la posibilidad de reemplazarlo en su cargo. “Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete”, afirmó, al desestimar los rumores sobre modificaciones en el equipo presidencial.

Menem también se refirió a la situación judicial que involucra a Adorni y sostuvo que el funcionario “aclarará su situación en la Justicia”, minimizando el impacto de la causa al señalar que “no va a haber ningún inconveniente”.

Además, cuestionó la cobertura mediática sobre el patrimonio del funcionario y consideró que se trata de una campaña de desprestigio contra la gestión, remarcando que el tema debe resolverse en el ámbito judicial.