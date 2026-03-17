Era remisero, le robaron el celular, intentó resistirse y lo mataron

La violencia volvió a golpear en el conurbano bonaerense con un nuevo crimen que expone la brutalidad de los robos cotidianos. Eduardo Gómez, remisero de 53 años, fue asesinado de un disparo en San Justo cuando se dirigía a su trabajo en la mañana del domingo.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30 en la intersección de Guatemala y Moldes, en el partido de La Matanza. Gómez caminaba hacia una agencia de remises ubicada sobre la calle León Gallo cuando fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle el celular.

Lejos de quedarse inmóvil, la víctima intentó resistirse. Según la reconstrucción inicial, llevaba un palo en la mano y lo utilizó para defenderse. La reacción de los atacantes fue inmediata.

Un disparo letal y una huida

Uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia. La bala impactó en la pierna izquierda. A pesar de la herida, Gómez logró reincorporarse tras caer al suelo, mientras los agresores escapaban a toda velocidad con el teléfono.

La lesión resultó fatal: el proyectil perforó la arteria femoral, provocando una hemorragia masiva. Vecinos que presenciaron la escena lo asistieron y dieron aviso a la policía.

El remisero fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien de Isidro Casanova, donde finalmente murió pese a los esfuerzos médicos.

Video clave y un detenido

Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, un elemento central para la investigación que encabeza el fiscal Adrián Arribas. Las imágenes permitieron reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después del hecho.

Con esos datos, la Policía Bonaerense realizó allanamientos de urgencia y logró detener a uno de los sospechosos, identificado como D.R.P., de 20 años, con antecedentes por encubrimiento. Fue localizado a apenas seis cuadras del lugar del crimen.

El segundo implicado continúa prófugo y es intensamente buscado.

Otra muerte en menos de 48 horas

El asesinato de Gómez se produce en un contexto alarmante. Apenas un día antes, también en La Matanza, fue asesinado Cristian Eduardo Pereyra, un docente de 39 años que trabajaba como chofer de una aplicación para completar sus ingresos.

En ese caso, el principal acusado es un policía bonaerense, Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien habría disparado contra la víctima durante un viaje en la Autopista Presidente Perón. Fue detenido tras detectarse inconsistencias en su declaración.