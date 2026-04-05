El escándalo por los créditos hipotecarios que involucra a dirigentes cercanos al oficialismo nacional sumó en las últimas horas un capítulo con impacto en San Juan. La difusión de un listado ampliado de deudas contraídas por legisladores y funcionarios dejó al descubierto que el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero y Fabiola Aubone figuran entre quienes accedieron a financiamiento, en medio de cuestionamientos por las condiciones en las que se otorgaron estos préstamos.

El caso estalló tras conocerse la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuya operatoria inmobiliaria en una de las zonas más cotizadas de Caballito desató una fuerte controversia política. A partir de ese episodio, comenzaron a circular datos sobre créditos hipotecarios gestionados en el Banco Nación por dirigentes vinculados a La Libertad Avanza, varios de ellos obtenidos en momentos en que aún no formaban parte formal del espacio, pero ya actuaban como aliados parlamentarios.

Entre los nombres que inicialmente trascendieron aparecen los de los diputados nacionales Mariano Campero y Alejandro Bongiovanni, con compromisos millonarios asumidos con la entidad bancaria estatal. Sin embargo, el listado se amplió en los últimos días a partir de información difundida por el sitio parlamentario.com, revelando un universo de al menos 50 dirigentes de distintos espacios políticos con créditos vigentes.

En ese marco, surge el nombre de Olivera Lucero, quien si bien no registra deuda con el Banco Nación, sí figura con un crédito hipotecario de $32.799.000 otorgado por el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Su inclusión en el listado lo ubica dentro de un conjunto de dirigentes que quedaron bajo la lupa pública en un contexto donde se discuten las condiciones de acceso al financiamiento y los beneficios obtenidos por la dirigencia política.

El informe también evidencia que el fenómeno no se limita al oficialismo. Entre los principales deudores aparece el diputado de Provincias Unidas Ignacio García Aresca, con compromisos que rondan los $520 millones, seguido por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, con deudas cercanas a los $330 millones en entidades privadas. A su vez, figuran legisladores de distintos bloques como el PRO, la UCR y Unión por la Patria, lo que amplía el alcance del debate.

Dentro de ese mismo listado aparece también la diputada sanjuanina Ana Fabiola Aubone, quien registra créditos hipotecarios por más de $25 millones con el Banco Nación y otros $21 millones con una entidad privada.

El eje de la polémica no radica únicamente en la existencia de estos créditos, sino en las condiciones bajo las cuales fueron otorgados, en un contexto económico restrictivo para la mayoría de la población. Tasas, plazos y accesibilidad forman parte del cuestionamiento que atraviesa al sistema financiero y, particularmente, a la relación entre la política y los bancos públicos.

En el plano político, el caso amenaza con escalar y generar nuevas tensiones dentro del oficialismo nacional, mientras que en las provincias comienza a tener derivaciones propias. En San Juan, la aparición de un senador en el listado introduce un factor adicional en la agenda política local, en momentos donde la relación entre Nación y provincias ya atraviesa un escenario complejo.

Por ahora, no hay definiciones claras sobre el impacto institucional del caso, pero la difusión de los datos reavivó el debate sobre la transparencia y la equidad en el acceso al crédito. Un tema que, lejos de cerrarse, parece abrir una nueva etapa de exposición para la dirigencia política argentina.