Escándalo por los láseres y custodios de la China Suárez y Mauro Icardi

Una salida nocturna de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en el exclusivo boliche Caramelo terminó en un revuelo mediático tras las revelaciones de Yanina Latorre. La panelista comenzó adelantando en sus redes sociales que “en un rato te cuento la noche de anoche. Mauro y la China solos en Caramelo, con guardaespaldas y sin amigos”.

Según la información trascendida, la pareja estuvo protegida por un inusual operativo de seguridad que impedía cualquier registro visual de los presentes. Latorre detalló que “me cuentan que ayer en Caramelo te apuntaban con láser si sacabas el teléfono cerca de la China y Mauro”. Ante este despliegue, la conductora de Sálvese Quien Pueda no ocultó su indignación y lanzó de forma lapidaria “Jajajajajaja, ¿hay algo más patético y marginal? ¿quiénes son?”.

A este episodio se le sumó otro momento de alta tensión ocurrido en el Barrio Chino, donde la actriz tuvo un fuerte cruce con el público. La situación se desencadenó cuando “un grupo de adolescentes le gritó a la China 'aguante Wanda' y ella los arrancó a putear”.

Lo más polémico del hecho fue que la agresión verbal ocurrió “con las nenas en el medio”, complicando aún más la exposición de los menores en el conflicto. Además, la interna entre los adultos parece estar afectando directamente el ámbito escolar de los hijos de Wanda Nara e Icardi, ya que Yanina informó que “ya tienen 20 faltas en el colegio que, según Wanda, son por Mauro. El máximo permitido son 24”.