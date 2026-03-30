Como parte de la búsqueda incesante de jóvenes promesas con raíces nacionales por todo el mundo, la Selección Argentina ha puesto sus ojos en un nombre que empieza a retumbar con fuerza en el Viejo Continente: Nicolò Tresoldi. El delantero de 21 años, actual figura y goleador del Brujas de Bélgica, es el nuevo objetivo de la estructura de captación de la AFA para blindar el futuro ofensivo del equipo.

Hijo de madre argentina, Tresoldi ha tenido una temporada de ensueño con 23 goles, convirtiéndose en el máximo anotador de su equipo. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para los gigantes de Europa, especialmente tras marcarle al Atlético de Madrid y al Barcelona en la Champions League, lo que lo puso en la agenda de clubes como el Arsenal de Inglaterra.

Raíces argentinas y el corazón en La Boca

A pesar de haber nacido en Italia y haberse formado futbolísticamente en el Hannover de Alemania, el vínculo con nuestro país es estrecho gracias a su madre. "Para ella Argentina es muy importante y en casa hablamos de eso", reconoció el juvenil tras el choque frente al Barça.

En una confesión que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos locales, el atacante admitió sus preferencias futbolísticas en el país: “Soy hincha de Boca. Hay un poco de guerra porque mi mamá es de River. La Bombonera es muy linda, me encanta”. Este sentido de pertenencia es lo que ilusiona al cuerpo técnico de Lionel Scaloni, aunque la decisión final aún no está tomada.

Un goleador de raza en el mercado

Actualmente, Tresoldi brilla en el Europeo Sub-21 que se disputa en Albania y Serbia, donde lidera la tabla de artilleros con seis tantos en seis presentaciones. Su capacidad goleadora y su potencia física lo posicionan como un proyecto incluso más complejo de "seducir" que casos previos como los de Alejandro Garnacho o Nico Paz, debido a su fuerte arraigo en el fútbol europeo.

Desde la Selección Argentina ya realizaron un primer contacto informal para comunicarle el deseo de contar con él tras el proceso del Mundial 2026. Mientras el mercado de pases europeo se prepara para una puja millonaria por su ficha, en la Argentina se espera que el llamado de la sangre y su pasión por el azul y oro terminen de inclinar la balanza hacia la Albiceleste.