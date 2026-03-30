Histórica entrega de sables a la Plana Mayor de la Policía de San Juan

La Policía de San Juan vivió una jornada que quedará grabada en los libros de historia de la fuerza. Por primera vez en la vida institucional de la provincia, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de sables a los integrantes de la Plana Mayor, un símbolo de mando, profesionalismo y lealtad que hasta ahora solo se realizaba en fuerzas federales.

Este acto se produce tras un proceso masivo de ascensos que alcanzó a más de mil efectivos, culminando con la promoción de quienes hoy integran la cúpula policial en la jerarquía de Comisario General. La ceremonia busca replicar la impronta que a nivel nacional realiza el Presidente de la Nación con la Policía Federal o Gendarmería, pero adaptada por primera vez al ámbito sanjuanino.

El significado del sable

Más que un objeto, el sable representa el reconocimiento del Poder Ejecutivo a una trayectoria de 30 años de servicio. "Simboliza el compromiso y el profesionalismo de quien llega a la máxima jerarquía. La devolución de ese jefe es la lealtad a la provincia y a la gestión", destacaron fuentes oficiales sobre la esencia del acto.

A diferencia de un simple presente, el sable se convierte en un bien que marca la historia personal del funcionario y la institucional de la seguridad. Mientras que en otros países este reconocimiento se simboliza con relojes grabados con el escudo del Estado, en Argentina, y ahora en San Juan, el sable es el emblema máximo de la autoridad y la responsabilidad.

Una tradición que nace

La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y jerarquizar la carrera policial. "En la provincia nunca se había realizado y es importante por la impronta de respeto mutuo entre el gobernador y la persona que llega a la cima de su carrera", señalaron desde el área de Seguridad.

Con este gesto, el Gobierno de San Juan no solo formaliza el nombramiento de sus nuevos jefes, sino que instaura una tradición que busca perdurar en el tiempo, uniendo el prestigio de la historia policial con el compromiso de servicio hacia todos los sanjuaninos.

Las fotos del acto en Casa de Gobierno