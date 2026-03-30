Con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria ante el aumento estacional del consumo, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Departamento de Medicina Sanitaria, puso en marcha un exhaustivo operativo de control bromatológico. Las inspecciones abarcarán desde grandes distribuidoras hasta puestos de venta minorista y vendedores ambulantes en todo el territorio sanjuanino.

Las acciones, enmarcadas en la Ley 3705/72 y el Código Alimentario Argentino, se intensificarán especialmente durante el Jueves y Viernes Santo. Para esas jornadas, se han dispuesto ocho circuitos de control que cubrirán tanto el Gran San Juan como los departamentos alejados. En estas brigadas participarán agentes del Centro Biotecnológico para realizar análisis de pH en tiempo real, asegurando la aptitud de cada pieza.

Claves para una compra segura

Desde la División Alimentos brindaron una serie de recomendaciones vitales para que los consumidores identifiquen el pescado en condiciones óptimas:

Ojos: Deben estar salientes y brillantes.

Agallas: Deben presentarse rojas y húmedas.

Escamas: Firmes y con superficie brillante.

Textura: El producto debe ser consistente al tacto.

Por el contrario, se instó a la población a evitar productos con ojos hundidos, agallas oscuras o pálidas, y aquellos que presenten olor desagradable o textura blanda.

Exigencias para los vendedores

Los equipos técnicos también recordaron las obligaciones para quienes comercializan estos productos. La mercadería debe mantenerse siempre a la sombra, cubierta de hielo y sobre mesas o tarimas, quedando estrictamente prohibido el fraccionamiento o limpieza del pescado en la vía pública.

En cuanto al personal, es obligatorio contar con el carnet oficial de manipulación de alimentos emitido por el SIFeGA, utilizar indumentaria blanca (chaquetilla y gorra) y disponer de agua potable para el lavado constante de manos.

Estas medidas buscan evitar intoxicaciones alimentarias y asegurar que la tradición de Semana Santa se desarrolle sin riesgos para la salud de los sanjuaninos, manteniendo la trazabilidad y la cadena de frío de un alimento tan sensible como el pescado.