Morena Rial a juicio oral en Córdoba y podría ir 12 años a prisión

Morena Rial atraviesa un presente judicial crítico tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba de elevar su causa a juicio oral y público. A pesar de que la mediática "sigue poniéndole el pecho a sus problemas legales", según se informó, el rechazo de su último recurso la obliga a enfrentar esta instancia técnica de manera inevitable.

Esta nueva complicación llega luego de que la joven recibiera una pena de 3 años de prisión efectiva en el marco de una causa por tres robos agravados. En esta oportunidad, la justicia cordobesa unificó diversos cargos que incluían robo, amenaza, coacción y hurto para dictar una sentencia única, tal como reveló el periodista Pablo Layús en el programa Infama.

Los hechos específicos que se le imputan en la provincia mediterránea son tres. El primero es el robo de siete dispositivos móviles de un local perteneciente a su expareja, Facundo Ambrosioni. El segundo involucra amenazas coactivas contra el padre de Ambrosioni, de las cuales existirían registros. Finalmente, se le adjudican actos de vandalismo y hurto vinculados al daño del vehículo del exnovio de una amiga, a quien además le habría sustraído la patente.

Tras haber permanecido seis meses detenida en la Unidad Penal de Magdalena antes de conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria, ahora el panorama es mucho más severo para la hija del conductor. En caso de ser declarada culpable por estos nuevos delitos, Morena Rial podría recibir una condena de hasta 12 años de cárcel.

No obstante, existe la posibilidad de que la imputada opte por un juicio abreviado reconociendo su culpabilidad para intentar reducir la pena, siguiendo la misma estrategia utilizada en sus causas anteriores de Buenos Aires. Actualmente, se describe que la joven "no tiene paz" frente a esta escalada de conflictos legales que ponen en serio riesgo su libertad definitiva.